Découvrez cet outil gratuit pour se partager listes et tâches entre amis et collègues

Découvrez un outil gratuit pour gérer des tâches, des listes de « to do » entre collègues, amis ou encore dans votre vie privée en ligne sans tracas. Disponible autant en version mobile pour iOS et Android que sur le web depuis un navigateur, Trello cherche à nous simplifier la vie au quotidien.

Personnellement et professionnellement ça fait plusieurs années que j’utilise Trello dans mon quotidien.

En gros, que ce soit pour monter un projet avec nos amis, séparer les tâches entre collègues, faire une liste d’épicerie pour plusieurs personnes avant de partir au chalet, inscrire tous les endroits qu’on veut visiter lors de notre prochain roadtrip, voire quoi y apporter pour ne rien oublier, Trello veut simplifier nous la vie en nous permettant de créer et de partager des listes.

Un aperçu de l’interface de Trello, des divers tableaux et des cartes remplies d’informations à partager.

Des possibilités presque infinies

Ce n’est pas un secret, mais lorsqu’on a un projet avec des amis, que l’on est en colocation, ou simplement dans notre couple, suivre la répartition des tâches à effectuer par tous les participants en temps réel n’est pas toujours aisée.

Justement, Trello permet d’afficher le travail à se répartir et de le surveiller en créant des listes.

Chaque liste est séparée en plusieurs tableaux dans lesquels on crée des cartes. C’est à cet endroit qu’on ajoute toutes les informations et les détails en ce qui concerne la tâche en question. Parmi ce qu’on peut ajouter, on retrouve:

Des listes à cocher;

Des étiquettes;

Des pièces-jointes;

Des codes de couleur;

Des dates limites à respecter;

Une option d’assignation des cartes et plus encore.

On peut même s’en servir pour montrer notre réalisation en cours à nos amis passionnés ou à d’autres professionnels pour qu’ils puissent nous donner leurs conseils.

Un aperçu de toutes les informations et de tous les ajouts que l’on peut faire à chacune des cartes Trello individuelles.

Outre ses multiples possibilités, Trello a un double avantage. C’est un outil qui permet de monter facilement un projet et d’avoir des discussions sérieuses sans passer par un réseau social où les statuts sont noyés dans le flux des autres amis et de la publicité.

Les colocataires sauront les tâches à effectuer et pourront le consulter durant leurs courses pour ne rien oublier si quelque chose vient à manquer.

Dans un contexte professionnel, Trello s’avère aussi un allié de choix pour ne pas se perdre dans les communications inutiles et demeurer organisés entre collègues.

Même dans la vie privée, ça a son utilité alors qu’on peut faires diverses listes pour organiser un voyage en amoureux ou une fin de semaine au chalet avec toute la famille.

Comme chacun peut voir les tâches attribuées aux autres, on peut suivre l’évolution du dossier, y mettre son grain de sel et savoir quand c’est terminé sans qu’il y ait d’échange en dehors de la plateforme.

Trello est disponible sur toutes les plateformes, autant mobile qu’en ligne.

Si on peut carrément se contenter du mode gratuit, qui comprend 10 tableaux et un nombre de cartes illimitées, il existe aussi un mode payant. Surtout réservé aux plus grosses entreprises, les forfaits commencent à partir de 5$ US par personne par mois et débloque des fonctionnalités inédites.

Je suggère vraiment à tout le monde de lui donner une chance, surtout parce que la version gratuite est si complète qu’elle n’engage à rien.

L’application fonctionne avec les iPhone, les iPad et les appareils Android ainsi que directement depuis leur site web via le navigateur de notre ordinateur Mac ou PC.

Visiter le site web de Trello pour en savoir plus

Télécharger l’application Trello sur un appareil mobile