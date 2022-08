Économisez sur des iPhone, iPad et ordinateurs reconditionnés grâce à la promo de la rentrée d’Insertech

Soyez bien équipé pour la rentrée grâce à l’organisme à but non lucratif Insertech. Du 1er août au 3 septembre 2022, plusieurs appareils reconditionnés et certifiés sont en soldes. Ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, iPhone et iPad peuvent tous être achetés sans taxes!

La rentrée scolaire implique souvent que l’on a besoin d’équiper nos jeunes pour l’école ou même carrément nous même pour le travail!

Évitez de payer une fortune pour l’ordinateur portable de votre adolescent, votre prochain ordinateur de bureau pour le travail ou même sur votre prochain cellulaire grâce à la promotion de la rentrée d’Insertech.

Non seulement vous économisez, mais vous faites également un geste vert en optant pour un appareil reconditionné.

Enfin, la cerise sur le gâteau et ce qui me rend le plus fier de parrainer l’organisme depuis de nombreuses années, vous aider à financer l’organisme qui a pour vocation de former de jeunes adultes en difficultés d’emplois.

Ordinateurs, iPhone et iPad à petits prix

À longueur d’année, il est possible d’acheter des appareils reconditionnés sur le site web d’Insertech. Mais voilà que pour la rentrée 2022, Insertech fait les choses en grand en vous proposant des prix complètement délirants!

Ainsi, du 1er août au 3 septembre 2022 on retrouve plusieurs ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et téléphones reconditionnés à prix ridicules et sans taxes!

Deux exemples frappants d’ordinateurs pas chers lors de la promotion de la rentrée d’Insertech:

Ordinateur portable Toshiba Tecra Z40-C

Processeur i5 6 e génération

génération Disque dur SSD 128 Go

8 Go de RAM

1 an de garantie

Prix : 300$

Ordinateur de bureau HP EliteDesk 800 G2

Processeur i5 4 e génération

génération Disque dur SSD 240Go

8 Go de RAM

1 an de garantie

Prix : 175$

Obtenez un ordinateur portable ou de bureau reconditionné et de qualité grâce la promotion de la rentrée d’Insertech.

Deux exemples parmi d’autres! Mais on retrouve plusieurs autres ordinateurs portables et de bureau en spéciaux.

On peut également se procurer des iPhone et iPad à petit prix durant la promo!

En savoir plus sur la promotion de la rentrée d’Insertech

Des services et formations gratuits

En plus des appareils en spéciaux, Insertech offre également des services techniques et de la formation gratuite pendant la promotion.

Car oui, en plus de réparer et reconditionner des appareils, Insertech offre à longueur d’année du support technique et des formations à distance.

Dans le cadre de leur promotion de la rentrée, on peut ainsi obtenir un diagnostic gratuit de notre ordinateur si nous trouvons que quelque chose cloche avec celui-ci.

Enfin, on peut assister gratuitement à l’atelier en ligne: Prolongez la durée de vie de votre ordinateur.

D’une durée de 2h, vous apprendrez des trucs et conseils pour vous aider à entretenir et optimiser votre ordinateur et ainsi prolonger sa durée de vie.

En savoir plus sur la promotion de la rentrée d’Insertech

Réparez votre ordinateur, tablette ou téléphone gratuitement

Enfin, si vos rencontrez des problèmes avec vos appareils, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent, vous pouvez les faire réparer gratuitement par l’équipe d’Insertech!

Ces derniers organisent un de leurs fameux Réparothon où l’on peut faire réparer nos appareils gratuitement.

L’événement aura lieu le samedi 20 août 2022 de 10h à 13h. On peut obtenir de l’aide à distance via Zoom ou en personne en se rendant à la Coalition de la Petite Bourgogne à Montréal.