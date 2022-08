4 fraudes en une dans cette nouvelle arnaque de vente d’animaux aperçue sur Facebook Marketplace

Vous avez trouvé un chat ou un chien à adopter depuis Marketplace, la section de petites annonces de Facebook, ou sur un autre site comme Kijiji ou LesPACS? Si on vous propose que sa réception soit faite via un service de transport pour animaux, méfiez-vous, il se pourrait fortement qu’il s’agisse d’une arnaque. On vous explique les signaux à reconnaître.

Depuis plusieurs années maintenant, Marketplace, les divers groupes que l’on retrouve sur Facebook, Kijiji, LesPACS ou tout autre site de petites annonces sont très populaires, non seulement pour faire des achats de seconde main, mais aussi pour adopter des animaux.

Malheureusement, peu importe ce que l’on cherche à se procurer, il faut avant tout toujours se méfier. On n’a qu’à se rappeler de l’arnaque du facteur UPS, à celle de la location de propriété ou à celle de l’achat de VR pour se rendre compte que les fraudeurs ne dorment jamais.

Au plus fort de la pandémie, la vente d’animaux en ligne était une arnaque très répandue. Si celle-ci semblait s’essouffler, Paul Arcand nous apprenait à son émission Puisqu’il faut se lever que de nouvelles victimes continuent malheureusement à se faire piéger.

Service de livraison et sentiment d’urgence, des indices qui ne trahissent pas

Bien que ceux qui se font prendre à ce genre d’arnaque soient victimes de préjugés de la part des autres, parler de leur expérience nous permet de mieux comprendre le modus operandi histoire de le reconnaître et de ne pas tomber dans le panneau.

Dans ce cas-ci, la manière de procéder du fraudeur était très bien ficelée: une personne âgée disait vouloir vendre son chat de Bengal, incapable de s’en occuper convenablement.

Le hic, c’est que la victime se trouvait au Québec, et la « vendeuse », en Ontario. Éventuellement, les deux se sont entendus pour dire que ce n’était pas réaliste et sont passés à autre chose.

Ce n’est que plus tard que la dame est revenue à la charge en disant avoir trouvé un service de transport animalier dont elle assurerait les frais. Bingo!

C’est là que se trouve le premier indice. Si on se rappelle de l’arnaque du facteur UPS, habituellement, quand une personne inconnue nous propose de payer pour un service de livraison, ça ne sent pas bon.

Par contre, absolument tout semblait légitime, et en plus, plusieurs acteurs étaient impliqués dans la fraude, chose qui a rendu le tout encore plus crédible.

Le transporteur avait un site web en règle, des factures et des numéros de suivis réalistes ont été envoyés, des appels, des courriels et des messages textes ont été échangés avec plusieurs personnes différentes depuis différents numéros et adresses, etc.

D’ailleurs, justement, très vite, la victime a appris que la cage fournie par la « vendeuse » n’était pas conforme, il devait payer pour en louer une nouvelle.

Voilà notre deuxième indice, le fameux sentiment d’urgence, l’une des tactiques les plus utilisées par les fraudeurs.

Ils essaient constamment de créer un stress chez nous pour nous faire prendre des décisions qui ne sont pas éclairées, dans ce cas-ci, payer pour finalement recevoir l’animal qu’on attend depuis des jours.

Dans ce cas-ci, l’extorqueuse a même tenté de soutirer encore plus d’argent à la victime en prétendant que le chat n’avait pas les bons vaccins pour entrer dans la province.

Dans un sens, c’est un mal pour un bien, parce que c’est ce qui a finalement mis la puce à l’oreille du pauvre acheteur. Il n’avait plus de doute, il venait bel et bien de se faire piéger.

Bref, la morale de l’histoire, c’est qu’il faut toujours être prudent quand on fait des achats sur des sites de petites annonces.

Idéalement, il faudrait toujours que la vente se fasse en personne, autant au niveau du paiement que l’échange du bien acheté.

D’ailleurs, de plus en plus de Service de police aménagent des zones d’échange sécurisées accessibles en tout temps, donc ça vaut la peine de s’informer auprès de son poste de quartier.

