Ce logiciel tout-en-un sans abonnement permet de convertir, compresser et éditer des vidéos

Si vous chercher un logiciel tout-en-un qui, comme une boîte à outils, permet de convertir, compresser, enregistrer, éditer des vidéos, graver des DVD et plus encore, c’est exactement ce que propose UniConverter de Wondershare. Abordable, il est disponible pour Windows et Mac et prend en charge une foule d’appareils, de formats et de GPU.

Avec toute la technologie qu’on a à portée de la main, c’est facile d’avoir accès à toutes sortes d’appareils: téléphone Android, iPhone, caméra professionnelle, micro divers, ordinateurs, webcam…

Rapidement, notre utilisation peut se transformer en cocktail hétéroclite, et c’est ce qui est vraiment pratique avec le logiciel UniConverter de Wondershare: il est tout-en-un et supporte pratiquement tous les formats.

C’est d’ailleurs ce que notre monteur utilise pour convertir en audio MP3 le fichier des balados et le compresser pour que l’on puisse les mettre sur Instagram.

C’est également de ce dont il se sert pour convertir les vidéos de la caméra avant d’en faire le montage dans le logiciel DaVinci Resolve, puisque celui-ci ne prend pas en charge son format d’image.

Bref, si c’est notre façon à nous de profiter d’UniConverter, il en existe beaucoup d’autres puisque le logiciel est doté de 8 fonctionnalités distinctes au total.

Comme son nom l’indique, UniConverter fait principalement office de convertisseur vidéo.

Une boîte à outils dotée de 8 différentes fonctionnalités

Avec un nom comme Wondershare UniConverter, ce n’est probablement pas une surprise pour personne, mais la fonctionnalité principale du logiciel, c’est de convertir nos vidéos plus rapidement et plus facilement que jamais.

Pour y arriver, celle-ci est disponible dans plus de 1000 formats audio et vidéo pour ainsi avoir la possibilité de convertir des vidéos pour différents appareils.

En plus, on peut convertir plusieurs fichiers multimédias à la fois à une vitesse jusqu’à 90X plus rapide que ce que d’autres proposent sur le marché.

Parmi les outils les plus pratiques, on retrouve aussi celui de compression, qui permet de compresser des vidéos selon nos paramètres personnalisés.

En un seul clic, on peut compresser plus de 1000 formats vidéo et audio des vidéos allant jusqu’à 8K, notamment pour pouvoir les mettre sur les réseaux sociaux ou pour les envoyer par courriel.

Comme l’outil de conversion, celui de compression fait partie des plus utilisés du logiciel UniConverter.

Si ces deux fonctionnalités à elles seules rentabilisent à mon avis le prix du logiciel Wondershare UniConverter, 6 autres outils avantageux s’ajoutent à la liste:

Un éditeur de vidéo pour couper, recadrer, ajouter des sous-titres, des effets, etc.

de vidéo pour couper, recadrer, ajouter des sous-titres, des effets, etc. Un enregistreur d’écran pour enregistrer des séquences en mode plein écran, la webcam, ou l’audio.

d’écran pour enregistrer des séquences en mode plein écran, la webcam, ou l’audio. Une option pour fusionner des extraits de plusieurs vidéos pour n’en faire qu’une seule.

des extraits de plusieurs vidéos pour n’en faire qu’une seule. Un lecteur vidéo HD qui permet de lire les DVD, les vidéos HD, Full HD et 4K, sans limites.

vidéo HD qui permet de lire les DVD, les vidéos HD, Full HD et 4K, sans limites. Un graveur pour créer et d’éditer des fichiers DVD et des disques Blu-ray.

pour créer et d’éditer des fichiers DVD et des disques Blu-ray. Une boîte d’outils dotée entre autres d’éditeur de sous-titres et de créateur de GIF.

dotée entre autres d’éditeur de sous-titres et de créateur de GIF. Un bouton pour télécharger, convertir et enregistrer dans le format de son choix des vidéos en provenance de plus de 10000 sites différents.

UniConverter comprend aussi un outil d’édition, d’enregistrement d’écran, de lecture de DVD et plus encore.

Au niveau du prix, ce qui est intéressant, c’est qu’il y a plusieurs solutions, notamment pour les particuliers, les entreprises et les équipes, donc pas mal tout le monde peut y trouver son compte.

Au niveau des forfaits individuels pour monsieur et madame tout le monde, on a le choix entre le plan trimestriel à 24,99€, à l’annuel à 32,99€ ou à la licence perpétuelle à 65,99€ qui ne demande jamais à être renouvelée.

En dollars canadiens, c’est donc dire que ça varie entre environ 35$ et 95$ selon le forfait que l’on choisit.

On peut par ailleurs faire un essai gratuit histoire de voir si le logiciel nous convient avant de se le procurer.

Par contre, aucun de ces plans n’inclut ce qui se trouve dans la boîte à outils, il faut plutôt les acheter dans un paquet à part ou les sélectionner de manière individuelle et les payer tous les ans.

