Économisez sur tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre maison intelligente grâce à cette promo

Transformez votre domicile en maison intelligente grâce à cette promotion de Best Buy sur une foule de produits domotiques. Du 23 au 29 septembre, on retrouve des rabais sur des assistants vocaux, ampoules intelligentes, thermostats intelligents, des caméras de sécurité et bien plus!

La maison intelligente, ou plus précisément la domotique, ça l’a cote depuis quelques années!

Et avec raison! Ça rend tellement notre quotidien plus simple alors qu’on demande des informations précises à notre assistant vocal, on ferme les lumières en étant couché dans le lit, bref les possibilités sont nombreuses!

C’est sans compter les économies qu’on peut faire parfois grâce notamment aux thermostats intelligents qui nous permettent de ne pas chauffer notre maison pour rien quand on n’est pas là!

Et bien on peut doubler ces économies en profitant de la promotion de Best Buy qui offrent des rabais plusieurs rabais sur une tonne de produits domotiques jusqu’au 29 septembre.

Voir l’ensemble de la promotion domotique de Best Buy

Les rabais domotiques intéressants de la promotion

21$ de rabais sur le thermostat intelligent Wi-Fi de Google Nest à 149,99$

30$ de rabais sur la caméra de surveillance intérieure avec fil Nest Cam de Google à 99,99$

40$ de rabais sur la bande lumineuse intelligente DEL Direct Connect de 1,8 m (6 pi) Cync à 34$

50$ de rabais sur le tube lumineux à DEL RVB de 2,1 m (7 pi) Flex de Twinkly à 79,99$

50$ de rabais sur l’ensemble de 9 barres lumineuses Lines de Nanoleaf à 229,99$

60$ de rabais sur l’écran intelligent Nest Hub de Google (2e gén.) avec Assistant Google à 69,99$

60$ de rabais sur l’ensemble de 7 panneaux lumineux triangulaires de Nanoleaf à 219,99$

60$ de rabais sur le thermostat intelligent Wi-Fi Google Nest Learning (3e gen) à 269,99$

70$ de rabais sur l’écran intelligent Google Nest Hub Max avec Assistant Google à 229,99$

80$ de rabais sur la caméra de surveillance extérieure avec fil et projecteur d’illumination Nest Cam de Google à 299,99$

80$ de rabais sur le paquet de 2 caméras de surveillance intérieure/extérieure sans fil Nest Cam de Google à 359,99$

89$ de rabais sur la sonnette vidéo Wi-Fi (à fil) Google Nest à 209,99$

100$ de rabais sur l’ensemble de surveillance avec 3 caméras à projecteur ponctuel sans fil 2K intérieur/extérieur Arlo Pro 4 à 499,99$

120$ de rabais sur la trousse départ Hue A19 Philips concentrateur/gradateur – 3 pièces à 129,99$

