Cette application québécoise nous aide à épargner un peu d’argent automatiquement

Vous avez de la difficulté à épargner et mettre de l’argent de côté? Vous avez pleins de projets, mais pas d’argent pour les réaliser? L’application québécoise Moka, disponible sur téléphone Android et iOS, peut vous aider à économiser en arrondissant chaque transaction au montant supérieur et ainsi investir dans votre futur.

C’est difficile d’épargner quand on n’arrive pas à joindre les deux bouts.

On aimerait économiser pour une télévision plus grande, un nouveau gadget intelligent ou encore un voyage, mais il faut beaucoup de rigueur et de discipline pour réussir à mettre un montant élevé de côté.

L’application québécoise Moka propose d’arrondir le montant de nos transactions afin d’économiser le petit change et le réserver pour de futurs achats.

L’application Moka vous aide à économiser

L’application québécoise Moka aide à épargner, mais à petite échelle.

Un peu comme une tire-lire, elle nous permet de mettre de côté les arrondissements lorsqu’on dépense avec nos cartes débit et de crédit.

Comment ça fonctionne concrètement?

Par exemple, si le montant de notre facture s’élève à 3,75, le montant qui sera enlevé de notre compte bancaire sera de 4$.

Le 25 cents qui sera prélevé en trop par Moka sera automatiquement déposé dans un portefeuille numérique diversifié entièrement géré de fonds négociés en bourse (FNB) dans lequel on choisit notre profil d’investisseur.

En gros, l’argent sera mis de côté sur notre compte Moka pour être retransféré au besoin.

Justement, parlant de transfert de fonds, si au bout d’un moment on veut récupérer l’argent recueilli dans notre compte Moka et le retransférer vers notre compte bancaire, il est possible de le faire très facilement dans un délai d’environ 24h.

Mais pourquoi faire ce genre de transfert?

L’argent accumulé dans notre compte Moka peut servir entre autres à payer nos factures ou faire l’achat que l’on convoitait en économisant.

Par exemple, notre rédacteur en chef utilise l’appli et effectue des transferts de fonds de son compte Moka vers son compte bancaire pour y payer sa taxe municipale.

L’application permet de ramasser de l’argent pour nos futurs achats.

D’autres fonctionnalités pour épargner

En plus d’offrir des arrondissements automatiques, l’application Moka propose également d’autres fonctionnalités d’épargne monnayant quelques dollars pour des forfaits.

Notez que les fonctionnalités précédemment abordées ne coûtent en bout de ligne que quelques dollars pour des frais de gestion. Mais, il est possible de souscrire à des forfaits.

Le premier forfait offert est appelé simplement Moka à 3,99/mois qui offre les fonctionnalités suivantes:

Toutes les fonctionnalités de base du forfait Moka original

Fonctionnalités d’épargne automatisé

Comptes libres d’impôts illimités

Arrondissement des montants pour donner à un organisme de charité

Remises en argent avec Extras

Alors en plus d’économiser, on peut aussi recevoir des remises en argent et même redonner un peu de nos économies vers des organismes dans le besoin!

Si on désire investir et économiser davantage, on peut aussi prendre le forfait Moka 360.

Ce forfait présente encore plus de fonctionnalités que le dernier:

Accès à un coach en finances personnelles pour des conseils personnalisés

Accès à un plan de remboursement des dettes sur mesure

Remises en argent doublées

Toutes les fonctionnalités des deux autres forfaits

On fait encore plus d’économies et en prime, on peut recevoir de l’aide pour atteindre nos objectifs!

On peut ainsi investir et économiser à notre rythme grâce à l’application Moka!

En savoir plus sur l’application québécoise Moka

Réalisez des économies et faites fructifier votre argent avec l’app québécoise Hardbacon