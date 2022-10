Comment sécuriser, acheter et vendre des noms de domaine en toute sécurité sur le web

Découvrez Sedo, une plateforme en ligne qui offre des services professionnels pour les noms de domaine, du transfert en passant par l’achat ou encore par la vente. Au menu, plateforme commerciale, outil de recherche, service de courtage et vente en ligne, le tout accompagné par des experts de l’industrie au besoin.

Vous voulez lancer un site web et vous avez déjà l’idée parfaite de l’URL qu’il vous faut, mais le nom de domaine correspondant est déjà attribué?

Malheureusement, ce n’est pas quelque chose d’inhabituel alors qu’il n’est pas rare pour certaines personnes de se doter de noms de domaine à bas prix dans le seul but de les revendre à des prix exorbitants.

Dites-vous que ça m’est déjà arrivé d’acheter un domaine qui valait plus cher qu’une voiture neuve!

Disons qu’à ce moment-là, quand on entre notre numéro de carter de crédit, on espère fort que tout va fonctionner comme sur des roulettes.

C’est dans un cas comme celui-là que j’aurais voulu connaître le service de Sedo et pouvoir faire affaire avec eux, puisque leur service de négociation de nom de domaine est sécurisé et notre argent est protégé jusqu’à ce que la transaction soit confirmée à 100%.

Acheter des noms de domaine ou faire affaire avec un courtier

Vous voulez trouver le nom de domaine parfait pour le site web de votre nouvelle entreprise? Avec ses 19 millions d’adresses enregistrées disponibles à la vente, Sedo est la plus grande plateforme commerciale de son genre au monde.

D’abord, l’un de leurs gros avantages, c’est qu’ils ne réclament pas de frais ni de commissions quand on achète un nom de domaine. Vu le prix de ceux-ci, disons que c’est un bel atout.

On n’a qu’à se servir de leur outil pour faire une recherche par mot-clé et naviguer parmi leur immense base de données.

On retrouve des statistiques et des informations détaillées sur les vendeurs nous permettent de comparer différentes offres de noms de domaine.

Une fois qu’on a trouvé une URL adaptée à nos besoins, on peut l’acheter facilement, mais surtout en toute sécurité.

Sedo nous permet de trouver des noms de domaine et de les acheter en toute sécurité.

Quand on s’aperçoit que certaines URL peuvent coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, disons que c’est sécurisant de savoir que Sedo est là pour assurer un service de transfert sécurisé et pour payer le vendeur une fois le domaine assurément transféré.

Puis, si on ne trouve pas exactement ce que l’on cherche dans leur base, leur équipe professionnelle de courtiers en noms de domaine peut nous aider à trouver les meilleures adresses web pour notre projet.

Comme c’est le cas en immobilier, il y a des frais et de la commission à payer, mais les tarifs sont plus que raisonnables et ça nous permet de nous concentrer sur autre chose.

Vendre des domaines pour en tirer profit

Si Sedo est une excellente plateforme internationale où on peut acheter des noms de domaine, c’est aussi un immense marché propice à la vente.

Non seulement on peut y faire la promotion de nos noms de domaine et les vendre n’importe où dans le monde, mais on bénéficie aussi du plus grand choix d’options dans ce secteur.

En gros, quelques options s’offrent à nous si on désire vendre des domaines:

Les vendre en achat immédiat à prix fixe;

Autoriser les propositions et négociations de prix;

Démarrer une vente aux enchères;

Mandater un courtier pour qu’ils les commercialisent.

Honnêtement, c’est un marché beaucoup plus gros que ce que l’on pense et chaque jour, beaucoup d’argent sont échangés entre propriétaires et acheteurs de partout à travers le monde.

Ça vaut le coup d’œil!

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.