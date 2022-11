Magasinez plus de 1000 aubaines déjà au prix du Vendredi Fou grâce à cette vente Best Buy

La fameuse vente annuelle du Vendredi fou est presque là, mais déjà, plus d’un millier d’aubaines sur divers produits technos sont en ce moment au même prix qu’ils le seront lors de cette grande vente. Retrouvez ici une liste de supers offres que l’on retrouve chez Best Buy du 18 au 25 novembre.

C’est la fameuse période folle du magasinage des fêtes qui s’en vient et tous les amateurs de techno ont les yeux rivés sur le Vendredi fou.

C’est normal, alors que c’est certainement la meilleure occasion d’économiser sur une foule de produits électroniques. Best Buy parle d’ailleurs de son plus grand solde de l’année!

Accessoires d’ordinateur, périphériques, appareils domotiques et lifestyle, montres intelligentes et j’en passe.

Nos amis de chez Best Buy nous ont fourni une liste de rabais plus intéressants les uns que les autres. Certains sont en ligne depuis le 17 novembre et ce, jusqu’au 25 novembre prochain!

De quoi vous permettre de savoir si les produits que vous convoitez seront en spéciaux au Vendredi fou ou de carrément les acheter dès aujourd’hui alors qu’ils sont déjà à bas prix.

De quoi faire le plein de cadeaux, que ce soir pour votre famille, vos amis, ou pourquoi pas, pour vous gâter vous-mêmes!

Voir l’ensemble des rabais pré-Vendredi fou de Best Buy

Les rabais intéressants du Vendredi Fou

Voici donc les rabais qui ont retenu notre attention dans presque tous les créneaux habituels que l’on couvre dans notre chronique hebdomadaire des rabais de la semaine.

Périphériques

10$ de rabais sur la caméra1080p C922 Pro Stream de Logitech à 90$

10$ de rabais sur le clavier de bureau sans fil Bluetrack Sculpt de Microsoft à 100$

12$ de rabais sur la souris sans fil de Microsoft à 18$

20$ de rabais sur le microphone USB pour le jeu SoloCast de HyperX à 50$

20$ de rabais sur la souris sans fil laser MX Master 2S de Logitech à 80$

20$ de rabais sur l’ensemble avec clavier et souris sans fil Performance MK710 de Logitech à 80$

30$ de rabais sur la souris sans fil Darkfield MX Anywhere 2S de Logitech à 50$

35$ de rabais sur la tablette graphique avec stylet Intuos 3D de Wacom à 55$

40$ de rabais sur la souris de jeu optique DeathAdder V2 de Razer à 40$

40$ de rabais sur l’ensemble de jeu Level Up de Razer à 60$

50$ de rabais sur la souris de jeu sans fil G502 Lightspeed de Logitech à 120$

50$ de rabais sur la souris de jeu sans fil G Pro X Superlight de Logitech à 150$

90$ de rabais sur le clavier jeu Cherry MX Speed K70 de Corsair à 150$

93$ de rabais sur le volant de course G29 de Logitech pour PlayStation/PC à 300$

100$ de rabais sur le volant de course G920 de Logitech pour Xbox/PC à 300$

Domotique et maison intelligente

15$ de rabais sur le haut-parleur intelligent Google Nest Mini 2e gén. à 35$

18$ de rabais sur la sonnette vidéo de Blink à 42$

20$ de rabais sur la caméra IP HD 1080p avec fil intérieure de Ring à 60$

25$ de rabais sur la sonnette vidéo Wi-Fi avec fil de Ring à 60$

28$ de rabais sur le thermostat intelligent Wi-Fi de Google Nest à 130$

30$ de rabais sur l’écran intelligent Echo Show 5 2e gén. d’Amazon à 45$

32$ de rabais sur le haut-parleur intelligent Echo Dot 3e gén. d’Amazon à 23$

39$ de rabais sur la caméra 1080p sans fil intérieure/extérieure Stick Up de Ring à 90$

60$ de rabais sur le haut-parleur intelligent Google Nest Audio à 70$

60$ de rabais sur les 3 ampoules DEL intelligentes Hue A19 de Philips à 100$

65$ de rabais sur l’assistant intelligent Echo 4e gén. d’Amazon à 65$

65$ de rabais sur l’écran intelligent Nest Hub 2e gén. de Google à 65$

79$ de rabais sur le thermostat intelligent Wi-Fi Google Nest Learning 3e gén. à 250$

79$ de rabais sur la serrure intelligente Wi-Fi Google Nest x Yale à 280$

80$ de rabais sur les panneaux lumineux hexagonaux de Nanoleaf à 200$

80$ de rabais sur l’écran intelligent Google Nest Hub Max à 220$

100$ de rabais sur les caméras de surveillance sans fil Nest Cam de Google à 340$

130$ de rabais sur le système de surveillance sans fil eufyCam à 350$

165$ de rabais sur le système de surveillance à caméras IP d’extérieur sans fil 1080p de Blink à 165$

200$ de rabais sur l’ensemble de 4 caméra de surveillance 1080p sans fil Essential Spotlight d’Arlo à 400$

Montres intelligentes

5$ de rabais sur la montre intelligente Band 7 d’Amazfit à 60$

30$ de rabais sur la montre GPS de 45 mm Instinct de Garmin à 200$

40$ de rabais sur le moniteur de mise en forme Fitbit Inspire 3 à 90$

65$ de rabais sur la montre intelligente de 40 mm Galaxy Watch5 de Samsung à 285$

65$ de rabais sur la montre intelligente de 44 mm Galaxy Watch5 de Samsung à 325$

70$ de rabais sur le moniteur de mise en forme Fitbit Luxe à 100$

70$ de rabais sur le moniteur d’activités Fitbit Charge 5 à 130$

80$ de rabais sur la montre intelligente de 45 mm Galaxy Watch5 Pro de Samsung à 480$

100$ de rabais sur la montre intelligente Fitbit Versa 3 à 160$

110$ de rabais sur la montre intelligente Fitbit Versa 4 + Premium à 190$

110$ de rabais sur la montre GPS multisport de 47 mm fenix 6 Pro de Garmin à 480$

150$ de rabais sur la montre GPS de 45 mm vivoactive 4 de Garmin à 250$

140$ de rabais sur la montre intelligente Fitbit Sense 2 à 260$

400$ de rabais sur la montre GPS multisport de 42 mm fenix 6S Pro de Garmin à 480$

Produits lifestyle

10$ de rabais sur la tasse intelligente de 295 ml Mug 2 d’Ember à 140$

10$ de rabais sur la tasse intelligente de 414 ml Mug 2 d’Ember à 170$

50$ de rabais sur l’haltère réglable Select-A-Weight de NordicTrack à 100$

50$ de rabais sur les haltères ajustables SelectTech 552 de Bowflex à 450$

70$ de rabais sur le télescope Travel Scope de Celestron à 130$

80$ de rabais sur la trottinette électrique pour enfants Ninebot eKickScooter Zing C8 de Segway à 250$

90$ de rabais sur la friteuse à air chaud à écran tactile Bella Pro à 90$

90$ de rabais sur la friteuse à air chaud Max XL de Ninja à 160$

100$ de rabais sur le four grille-pain à convection Smart Oven Pro de Breville à 300$

100$ de rabais sur la machine à espresso automatique Bambino Plus de Breville à 500$

100$ de rabais sur l’appareil elliptique 411 de Schwinn à 700$

110$ de rabais sur la friteuse à air chaud à écran tactile Bella Pro à 130$

130$ de rabais sur le four grille-pain à convection et friteuse à air chaud Smart Oven de Breville à 500$

135$ de rabais sur la friteuse à air chaud numérique Pro XL de Kalorik à 85$

140$ de rabais sur la friteuse à air chaud d’Insignia à 90$

140$ de rabais sur l’ensemble mélangeur et tasses de Ninja à 200$

150$ de rabais sur le mélangeur sur socle et tasses de Ninja à 150$

170$ de rabais sur le four friteuse à air chaud de Kalorik à 100$

200$ de rabais sur le batteur sur socle Custom de KitchenAid à 300$

200$ de rabais sur le cardiovélo IC4 de Schwinn à 1200$

200$ de rabais sur la trottinette électrique Neon ES20 d’OKAI à 700$

200$ de rabais sur la trottinette électrique Ninebot G30P MAX de Segway à 1000$

230$ de rabais sur le vélo de montagne pliable à 24 vitesses de 26 po de GoTyger à 370$

240$ de rabais sur la machine à expresso Barista Pro à 960$

350$ de rabais sur la planche gyroscopique de Gyrocopters à 150$

400$ de rabais sur le mélangeur sur socle de 1,9 l de Vitamix à 400$

1001$ de rabais sur le tapis roulant repliable T618 de Nautilus à 999$

