Surface Pro 9: la flexibilité d’une tablette, la puissance d’un ordinateur

Microsoft propose la dernière version de sa tablette professionnelle, la Surface Pro 9. Un appareil qui combine les avantages d’une tablette, soit la polyvalence, la légèreté et la portabilité, mais aussi la puissance d’un ordinateur portable à part entière. Un bel hybride pour ceux qui hésitent dans leur achat.

Ce n’est pas toujours évident pour certains de faire un choix entre une tablette et un ordinateur portable.

On veut la flexibilité, la légèreté et la polyvalence d’une tablette, mais on voudrait aussi avoir la puissance d’un ordinateur, car on voudrait en faire un outil de travail à part entière.

Trop souvent, on se retrouve à acheter un ordinateur portable pour le travail et ensuite on envisage une tablette pour en faire un outil de divertissement.

Bien, Microsoft propose le produit hybride par excellence dans cette circonstance avec sa Surface Pro 9.

Une tablette pour se divertir

Commençons par le volet divertissement de la tablette Surface Pro 9 de Microsoft. Il s’agit d’une tablette somme toute massive avec un écran de 13po.

Malgré cela, la tablette demeure très légère, alors qu’elle pèse tout juste sous les 2 livres (879g).

L’écran est vraiment sublime, alors qu’on a une résolution de 2880 X 1920 (267 PPP). Les couleurs sont vives, ce qui s’avère intéressant non seulement pour nos créations artistiques, mais aussi pour nos émissions, films ou jeux vidéo.

La Surface Pro 9 offre une super belle qualité d’image avec sa résolution 2880 X 1920.

Car oui, la Surface Pro 9 peut devenir un ordinateur de jeux. Et je ne parle pas de jeux à la Candy Crush. Non, non, des jeux de types triple A.

Malgré l’absence d’une carte graphique pouvant alimenter ce genre de jeux, on peut jouer en nuage via le Xbox Game Pass et profiter de grands titres au bout de nos doigts.

On peut d’ailleurs profiter du taux de rafraîchissement de l’image à 120Hz pour ceux-ci, mais aussi profiter de cette fluidité d’images dans nos navigations.

La puissance d’un ordinateur dans une tablette

Pour le volet professionnel, la Surface Pro 9 peut être vue comme un ordinateur portable à part entière. En effet, celle-ci rassemble les caractéristiques pour en faire une véritable machine de travail.

C’est que la Surface Pro 9 est munie de la dernière génération de processeur Intel, soit la 12e certifiée Evo. On a ainsi le choix entre le processeur i5 ou le i7, puis côté mémoire vive on peut choisir entre 8GO, 16GO ou 32Go de RAM.

Bref, on a des composants dignes d’un bon ordinateur portable!

La tablette Surface Pro 9 intègre une excellente webcam de 1080p pour faire de beaux appels vidéo.

On retrouve également une excellente caméra frontale de 1080p pour nos appels vidéo. Via Windows 11, on peut par ailleurs profiter du cadrage automatique et la réduction des bruits ambiants, histoire de faire des appels impeccables.

Niveau port, là aussi la Surface se démarque, car elle n’a pas qu’un seul port comme bien d’autres tablettes sur le marché.

On retrouve en effet deux ports USB-C Thunderbolt 4, ce qui offre une grande rapidité pour transférer nos fichiers ou pour carrément y connecter un moniteur externe.

Qui plus est, on n’a pas nécessairement besoin d’accaparer un port pour la recharge de notre Surface, puisque celle-ci offre une excellente autonomie de batterie d’environ 15h.

Pour l’internet, la Surface Pro 9 est compatible avec la dernière génération Wi-FI 6e pour des téléchargements ultras rapides. Encore faut-il avoir un routeur compatible et une vitesse internet de haut niveau. On peut également se munir d’un modèle avec la compatibilité 5G et avoir de l’internet partout avec nous.

Le seul petit bémol est que pour en faire un véritable ordinateur portable, il faut se munir d’un clavier. On peut évidemment se munir d’un clavier Bluetooth, mais l’idéal demeure le clavier Signature de Microsoft qui va agir non seulement comme clavier, mais aussi un protecteur d’écran.

Le clavier Signature de Microsoft pour la Surface 9 Pro est disponible en gris, noir, rouge, bleu ou vert.

Au niveau des touches, le clavier Signature n’offre pas la même rigidité qu’un clavier conventionnel, alors que les touches sont disons plus molles, mais on s’habitue rapidement. Le pavé tactile quant à lui a une belle sensibilité et demeure très précis.

Enfin, pour ceux qui ont l’âme plus créative ou qui aiment prendre des notes manuscrites, on retrouve également le crayon Slim Pen 2 avec le clavier Signature.

Ce dernier offre une belle précision et nous donne une véritable sensation de crayon à part entière. Pour le charger, il suffit de le mettre dans l’emplacement dédié à celui-ci dans le clavier.

Surface Pro 9: un bon achat?

La tablette Surface Pro 9 est sans contredite un appareil qui va être intéressant pour les étudiants, les professionnelles ou toutes personnes désireuses d’avoir un appareil aussi performant qu’un ordinateur portable, mais qui veulent aussi en faire un appareil de divertissement.

On peut autant s’en servir pour des applications bureautiques classiques telles que la suite Office, pour la création de contenu via des applications telles Photoshop et Premier ou pour carrément regarder nos séries favorites sur Netflix et jouer à nos jeux via Xbox Game Pass.

Côté prix, puisque c’est un produit se voulant aussi performant qu’un ordinateur portable, on est vraiment dans les fourchettes de prix de ce type d’appareil.

Tout dépend évidemment des composants que l’on prend, mais le prix de départ démarre à 1279$ et on peut se rendre jusqu’à 3359$.

Ajoutez à cela 350$ pour le Smart Folio et le Slim Pen 2.

C’est donc une dépense quand même considérable, mais ça demeure l’appareil hybride par excellence et certains pourront se dire qu’ils rentabilisent le tout s’ils étaient pour acheter un ordinateur portable en plus d’une tablette.

