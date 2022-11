Profitez de la solution antivirus de NordVPN à rabais

NordVPN, que plusieurs connaissent comme l’un des VPN qui offre le plus de fonctions et d’avantages sur le marché, inclut aussi une protection anti-menaces. Si beaucoup sont déjà familiers avec ses fonctions de réseau virtuel privé, sa protection complète inclut une défense contre les virus, un bloqueur de traqueurs, un bloqueur de publicités et un nettoyeur d’URL en plus de leur populaire VPN.

Ça fait longtemps que je vous parle de l’importance de protéger notre connexion internet à l’aide d’un VPN, spécialement si on se connecte à des réseaux non protégés.

En plus d’être plus sécuritaire, ça nous permet aussi de pouvoir de consommer du contenus d’autres pays sans barrière géographique.

Par contre, lavant tout, pour avoir un ordinateur en santé et s’en servir avec sécurité, il faut se doter d’un antivirus efficace.

Ça tombe bien, alors que NordVPN inclut désormais une protection anti-menaces à son VPN, donc aucune raison de ne pas l’activer.

La solution anti-menaces de NordVPN

En gros, le but de NordVPN à offrir une protection anti-menaces, c’est de mettre à notre disposition une solution de sécurité pour nous défendre contre les menaces en ligne, même lorsqu’on n’est pas connecté à un serveur VPN.

Il y a quatre grands outils qui font en sorte que c’est possible:

La protection antivirus, qui nous permet d’éviter les sites web malveillants grâce à une analyse de leur URL et de protéger vos appareils des fichiers infectés par des virus grâce à une option d’analyse des fichiers.

Le bloqueur de traqueur, qui, en plus du VPN qui modifie notre adresse IP et chiffre nos données, bloque les cookies de suivi et les traqueurs.

Le nettoyeur d’URL qui, conjointement avec le bloqueur, nous débarrasse des traqueurs qui se cachent dans les URL.

Un aperçu du menu de NordVPN qui nous explique les fonctions incluses dans son anti-menaces.

Le bloqueur de publicités, qui empêche notamment celles par « pop-up » et celles qui sont des vidéos en lecture automatique.

Finalement, on nous offre aussi la surveillance du dark web qui nous permet de recevoir une alerte s’il y a une fuite d’informations d’un de nos comptes liés à notre adresse courriel pour qu’on puisse aller modifier notre mot de passe.

La protection anti-menaces de NordVPN est offerte autant sur Mac que sur PC. À noter toutefois que sur mobile, seule la fonction de protection contre les sites malveillants est offerte.

Tous les autres avantages à utiliser NordVPN

Si ça fait un moment que vous lisez mes chroniques, ça ne doit pas être la première fois que vous m’entendez parler de NordVPN.

C’est normal, puisqu’outre sa solution de protection antivirus, il est aussi reconnu pour son excellent et très rapide VPN.

En gros NordVPN, c’est aussi:

De la rapidité due à ses 5200 serveurs à travers le monde;

Du contenu sans barrière géographique grâce à sa disponibilité dans 59 pays;

L’absence d’un registre de connexion pour bien protéger nos informations;

La possibilité d’obtenir une adresse IP dédiée et de créer un réseau Mesh chiffré;

Un accès à NordLocker, leur l’espace de sauvegarde nuagique crypté;

Un accès à NordPass, leur gestionnaire de mots de passe crypté.

Les promotions de NordVPN

Dans le cadre du Cyber Lundi, NordVPN offre des rabais particulièrement intéressants pour ceux qui prévoient faire plusieurs sorties en dehors de la maison, que ça soit pour voyager ou travailler.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que l’on retrouve trois formules différentes adaptées aux besoins particuliers de chacun.

La première, c’est pour ceux qui veulent uniquement profiter de leur VPN. On peut ainsi s’abonner pour deux ans à 2,99$ US par mois, ce qui correspond à 63% de rabais en plus de 3 mois offerts gratuitement.

La deuxième offre est à 62% de rabais et permet d’avoir non seulement le VPN, mais aussi 1To de stockage chiffré sur le cloud de NordLocker. Cet abonnement revient à 3,99$ US par mois, pour 2 ans et inclus aussi 3 mois gratuits.

Finalement, la dernière offre comprend non seulement un accès au VPN et à NordLocker, mais aussi à leur gestionnaire de mots de passe NordPass.

Cette formule est à 68% de rabais et inclut 3 mois gratuits, ce qui revient à 5,29$ US par mois pour 2 ans.