Cette caméra de surveillance pas chère ne nécessite pas d’abonnement

TP-Link propose une caméra de surveillance intérieure économique et qui ne nécessite pas d’abonnement mensuel. À moins de 50$, la caméra Tapo C200 peut filmer en 1080p sur 360 degrés, jour ou nuit, détecter les mouvements et enregistrer le tout sur une carte micro SD.

Que ce soit pour protéger nos biens précieux à la maison ou pour surveiller les activités dans notre commerces ou entreprises, on est plusieurs à se tourner vers les petites caméras de sécurité.

L’un des hics de ces caméras c’est que la majorité nécessite trop souvent un abonnement à un service de stockage en nuage pour y entreposer nos enregistrements.

On a cherché un modèle économique qui n’en nécessite pas et nos recherches nous ont menés vers la Tapo C200 de TP-Link. On l’a acheté et on l’a essayé!

Une caméra de sécurité qui voit tout

La caméra de sécurité Tapo C200 est une caméra de sécurité permettant de filmer avec une définition maximale de 1080p. Il existe également la C210 qui elle filme en 2k, mais nous ne jugions pas cela nécessaire.

Là où se démarque d’abord la Tapo C200 c’est qu’elle n’est pas statique comme bien d’autres caméras.

Cette dernière est montée sur un petit support mécanique qui lui permet d’avoir une vue panoramique sur 360 degrés. Pour la verticale, elle peut aller jusqu’à 114 degrés. Bref, elle peut tout voir dans une pièce.

La caméra de surveillance Tapo C200 peut tourner sur elle-même sur 360 degrés.

Et ça, c’est autant vrai le jour comme la nuit! La caméra est effectivement munie d’une vue nocturne pouvant aller jusqu’à 30 pieds.

Une fois que l’on configure la caméra à notre réseau Wi-Fi via l’application mobile pour iOS et Android, on retrouve plusieurs options de surveillance.

On peut d’abord établir si on veut qu’elle enregistre en permanence ou bien seulement lorsqu’elle détecte un mouvement. Dans un tel cas, elle va uniquement enregistrer la séquence avec ledit mouvement.

On peut également demander à la Tapo C200 de suivre les mouvements et donc enregistrer toute l’action qui se déroule dans la pièce.

Il est possible aussi d’activer une alarme avec lumière qui fera faire le saut solide à la personne qui passe dans le champ de vision de la caméra.

Celle-ci est également munie d’un haut-parleur de sorte qu’on peut parler via l’application mobile pour par exemple dire à l’intrus: hey la police s’en vient!

La caméra Tapo C200 peut nous envoyer une notification lorsqu’elle détecte un mouvement.

Bref, les options de sécurité sont assez complètes et tout est disponible en français sur l’application.

Il est également possible de la jumeler à nos assistants vocaux Google ou Alexa si on souhaite voir nos enregistrements sur notre Nest hub ou Echo Show notamment.

Pas besoin d’abonnement pour nos enregistrements

Mais là où la caméra de sécurité Tapo C200 est vraiment géniale, c’est qu’elle ne nécessite pas d’abonnement.

En effet, la caméra est munie d’une fente pour y placer une carte micro SD de 128Go au maximum.

À combien de jours d’enregistrement cela équivaut? Tout dépend de la qualité d’image qu’on sélectionne et si on veut que la caméra filme en permanence ou seulement les mouvements.

Dans notre cas, nous avons configuré pour filmer en 720p et enregistrer seulement les mouvements. Ceci nous a permis d’avoir près de 10 jours d’enregistrements.

Via l’application mobile Tapo on peut configurer notre caméra Tapo C200, activer la détection de mouvement et accéder aux enregistrements.

Une fois la carte micro SD remplie, la caméra va effacer les anciens enregistrements et donc les écraser à mesure qu’elle enregistre de nouvelles séquences.

Il existe cependant un service d’abonnement si on le souhaite, soit le Tapo Care. Ceci coûte 4,39$ par mois pour une caméra et permet d’avoir:

Le stockage illimité en nuage pendant 30 jours

La détection de personnes précises

Recevoir des notifications avec images

Faire un tri intelligent dans nos enregistrements

Toujours est-il que cet abonnement est facultatif et qu’on peut se procurer la Tapo C200 sans celui-ci.

Parlant de prix, on le disait d’entrée de jeu, la caméra Tapo C200 n’est pas chère. Celle-ci est vendue en ligne pour environ 45$. À cela on ajoute une carte micro SD de 128 Go à 20$ et on s’en sort donc pour environ 75$ avec les taxes.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.