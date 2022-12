Ce moniteur designer 4K promet finesse, productivité et couleurs ultra précises

Designers graphiques, artistes numériques, monteurs et éditeurs vidéo, et autres professionnels qui recherchent un moniteur aux couleurs impeccables, découvrez le BenQ PD3220U. Gamme de couleurs supérieure, multiples modes d’affichage adaptés, connectivité et productivité optimale sont tous au menu.

Il existe des écrans d’ordinateur pour tous les besoins et tous les portefeuilles. Certains sont plutôt d’entrée de gamme, mais suffisant pour la vie de tous les jours, d’autres sont spécialement pour jouer à des jeux vidéo, etc.

Par contre, quand on est un professionnel graphique, que l’on soit un artiste, un monteur ou encore un designer, et que la qualité et le rendu des couleurs est de la plus haute importance, c’est important de ne pas magasiner n’importe quoi.

Justement, on a pu faire le test du modèle PD3220U de BenQ, conçu spécialement pour son rendu et sa précision unique et impeccable.

Le rendu des couleurs absolument mis de l’avant

L’objectif premier de BenQ avec son moniteur PD3220U, c’est de mettre à la disposition des professionnels des performances de couleur impeccables.

Pour y arriver, la compagnie a doté son écran de la technologie AQCOLOR qui vise à respecter le concept de « reproduction fidèle ».

BenQ a notamment travaillé avec un expert de la couleur pour diriger son équipe et joindre le comité international de la couleur ainsi que l’Organisation internationale de normalisation. C’est du sérieux!

S’il y a bien quelque chose qui a été pris au sérieux, c’est la précision des couleurs à l’écran.

En gros, le moniteur prend en charge les dernières normes de couleurs pour que ça soit cohérent avec l’ensemble des designers.

D’ailleurs, le moniteur a été vérifié et validé par CalMan et Pantone, ce qui signifie que l’écran est capable de maintenir des couleurs fidèles approuvées par les plus grandes entreprises créatives.

Plusieurs modes pour plusieurs types de professionnels

On peut croire que c’est bien facile pour BenQ de dire que son moniteur a été conçu pour les designers, mais en réalité, on s’entend que ce n’est pas une industrie à ce point homogène.

Pour répondre aux différents besoins du secteur, BenQ a équipé son écran de divers modes d’affichage adaptés pour permettre aux professionnels de produire un travail de qualité, peu importe ce que ça implique.

Différents modes pour différents types de tâches sont disponible sur le moniteur BenQ.

On retrouve les modes:

Chambre noire, qui permet d’ajuster la luminosité et le contraste d’images, même pour ceux qui se trouvent dans des environnements de post-traitement peu éclairés.

Animation, qui permet d’augmenter la luminosité des zones sombres sans surexposer les zones lumineuses grâce à ses 10 niveaux de luminosité d’écran offerts.

CAD/CAM, qui permet d’accentuer les détails subtils dans Pro/E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA ou d’autres logiciels de conception.

Une connectivité facile pour plus de productivité

Quand BenQ a conçu son moniteur PD3220U, ils avaient une image bien précise de ce à quoi pouvait ressembler un studio de design: beaucoup de câbles, de feuilles, et d’outils qui trainent.

Leur solution? Optimiser l’efficacité et la productivité de ceux qui y travaillent. Ça passe d’abord par la prise en charge de la connectivité Thunderbolt 3 grâce à deux ports USB-C.

En gros, ça veut dire qu’on a la possibilité de raccorder jusqu’à deux moniteurs 4K et ainsi d’accélérer la transmission de nos données tout en conservant la qualité de la vidéo, du son, etc.

Conçu pour les environnements chaotiques, le moniteur n’a besoin que d’un fil pour fonctionner.

Finalement, puisque c’est un moniteur qui s’adresse aux professionnels qui travaille de longues heures à l’ordinateur, BenQ a tenu à ajouter des technologies de protection de la santé des yeux.

Ça inclut la technologie de lumière bleue faible, qui filtre la lumière nuisible et aide à diminuer la fatigue et l’irritation des yeux, ainsi que la technologie anti-scintillements qui réduit elle aussi la fatigue oculaire.

Comme je le mentionne, le PD3220U, c’est un moniteur pour les professionnels. Sans surprise, cet écran 4K de 31.5 po au taux de rafraîchissement de 60Hz et aux couleurs ultras précises, ça a un prix, soit un peu plus de 1550$.

Effectivement, c’est un investissement, mais quand on travaille plus de 5h par jour, tous les jours sur un écran et que notre performance et notre efficacité en dépend, ça peut définitivement valoir la peine.

