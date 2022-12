Produits pour maison intelligente Cync: simples et pas chers

General Electric, mieux connu sous son abréviation GE, propose une gamme d’appareils pour maison intelligente avec ces produits Cync. Ampoules intelligentes, bandes lumineuses, prises intelligentes, caméra de sécurité, on a testé ces produits qui se démarquent par leur simplicité et leurs prix abordables.

Les produits pour maison intelligente inondent littéralement le marché, alors que de plus en plus de gens s’amusent à découvrir les plaisirs de tout contrôler avec leur voix où à distance avec leur téléphone.

Or, il peut devenir facile de se perdre devant toutes les offres que l’on retrouve en magasin ou en ligne. Surtout pour des produits domotiques qu’on pourrait qualifier de bases tel que des ampoules ou des prises intelligentes.

En se promenant dans les grandes bannières d’électroniques ou même les quincailleries, on remarque une grande présence des produits domotiques de GE.

Nous avons donc décidé de tester certains d’entre eux. Histoire de ne pas se répéter pour chacun d’entre eux, tous sont compatibles avec les écosystèmes Google Home et Alexa.

Des prises intelligentes intérieures et extérieures

Les prises intelligentes sont une bonne porte d’entrée dans le monde de la maison intelligente, puisque ça nous permet de convertir n’importe quel appareil qu’on y branche en appareil intelligent.

Bon, on se comprend, ça ne fait qu’ouvrir et fermer le courant dans la prise, mais on peut donner libre cours à notre imagination!

Notamment dans le temps de Noël par exemple. On peut brancher les lumières du sapin avec une prise intelligente intérieure, la nommer: sapin, puis demander à notre assistant vocal d’allumer ou fermer le sapin!

Même chose pour des lumières extérieures que l’on branche via une prise intelligente extérieure.

Les prises intelligentes intérieures et extérieures Cync de GE nous permettent de convertir n’importe quel appareil en appareil intelligent.

Dans les deux cas, les prises GE sont d’une très grande simplicité à configurer via l’application mobile compatible sur iOS et Android.

Une fois que l’application les a détectés, on les connecte à notre réseau Wi-Fi, on leur donne un nom, puis on leur attribue une pièce et le tour est joué.

On peut également regrouper plusieurs prises ensemble pour toutes les contrôler d’un coup ou bien pour établir une routine ou un horaire précis ou les prises s’allument ou s’éteignent.

Enfin un mot sur la prise extérieur pour spécifier qu’elle est évidemment résistante à l’eau et aux intempéries. Seulement, sous le seuil des -20 degrés, il se peut qu’elle cesse de fonctionner momentanément puisqu’il s’agit de sa résistance maximale au froid.

Les prises intelligentes intérieures et extérieures de GE demeurent très abordables alors qu’on parle d’environ 25$ pour celle d’intérieur et près de 35$ pour celle extérieure.

Des lumières pour colorer nos pièces

L’autre type de produit avec lequel on va souvent s’initier pour découvrir le monde de la domotique ce sont les ampoules intelligentes ou même les bandes lumineuses.

Ce qui est particulièrement intéressant des lumières GE c’est qu’elles ne nécessitent pas de pont pour les connecter contrairement à celles de Philips par exemple.

On vise l’ampoule dans notre lampe, on l’allume et elle est prête à être configurée rapidement tout comme les prises intelligentes de la marque.

Au niveau des ampoules, on peut choisir entre des ampoules blanches ou bien des ampoules de couleurs.

De notre côté, on trouve ça bien plus drôle celles de couleur alors qu’on peut donner plusieurs types d’ambiance à nos pièces selon les saisons. Rouge et vert pour Noël, orange pour l’Halloween et rose et rouge pour les soirées coquines!

Via l’application Cync on peut choisir la couleur de nos ampoules ou même lancer des animations pré-programmées.

On peut également faire de même avec les bandes lumineuses et ainsi donner une tout autre ambiance à notre salon pour les soirées cinémas ou dans notre salle de jeu.

Ceux-ci demeurent encore une fois assez abordables. Une ampoule blanche coûte environ 12$, une de couleur 30$, puis les bandes lumineuses démarrent à environ 30$ pour 40 po de longueur.

Une caméra pour tout surveiller dans la maison

Enfin, le dernier produit domotique de GE qu’on a essayé est la petite caméra de surveillance intérieure.

Il s’agit d’une caméra pouvant filmer jusqu’en 1080p, muni de micro et de haut-parleur pour une communication bidirectionnelle et en mesure de filmer dans le noir grâce à sa vision nocturne.

Celle-ci va ainsi détecter les mouvements, les enregistrer puis nous aviser via notification sur notre téléphone intelligent.

On peut directement consulter les enregistrements de la caméra Cync via l’application mobile.

Ce qui est intéressant, c’est que nous ne sommes pas obligés de nous abonner à un abonnement. Il y en a un qui nous est offert pour enregistrer nos vidéos dans le nuage, mais on peut s’en passer.

Il est en effet possible d’enregistrer nos captations sur une carte microSD via la fente dédiée dans la caméra. Le hic, c’est que la capacité maximale est de 32Go. C’est faible contrairement à d’autres qui permettent jusqu’à 128Go notamment. Selon le nombre d’enregistrements, on va ainsi pouvoir stocker environ 3-4 jours de vidéo qu’on peut ensuite directement télécharger sur notre téléphone.

On peut glisser le panneau de la caméra Cync pour obstruer la lentille et couper le son pour garder notre intimité quand nous sommes présent.

Pour ce qui est de l’installation, on peut soit la poser à plat, soit la coller via une bandeS 3M fournie dans la boîte, ou la viser directement dans le mur ou le plafond.

Niveau prix, c’est une caméra qui demeure accessible à moins de 100$. Dans le cas où l’on souhaite enregistrer les vidéos sur une carte microSD, il faudra débourser environ 20$ supplémentaire pour s’en procurer une.

