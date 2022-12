Notre test et avis des écouteurs-boutons QuietComfort Earbuds II de Bose

Bose propose la deuxième version de ses écouteurs-boutons à suppression des bruits ambiants avec les QuietComfort Earbuds II. Ces derniers se démarquent par leur excellente qualité sonore, mais aussi pour leur technologie ANC afin de réduire les bruits ambiants. Que ce soit pour notre musique, nos balados ou nos appels!

Les écouteurs à suppression du bruit ambiant ont la cote depuis quelques années et avec raison!

Ça s’avère tellement plaisant notamment quand on est dans les transports en commun. De l’autre côté, ça s’avère parfois essentiel pour certains qui travaillent dans un environnement de travail bruyant et qui veulent pouvoir se concentrer.

C’est le cas pour l’équipe de rédaction de francoischarron.com qui a parfois besoin de tranquillité quand François parle au téléphone ou dans un appel vidéo!

On a ainsi pu mettre au défi les écouteurs-boutons QuietComfort II de Bose.

La meilleure technologie de suppression du bruit?

Tous les fabricants d’écouteurs vont chercher à dire qu’ils ont les meilleurs écouteurs et la meilleure technologie pour réduire les bruits ambiants, ce qu’on appelle l’ANC. Forcément, un seul peut réellement détenir ce titre et Bose est un sérieux prétendant avec ses QuietComfort II.

D’ambler, chaque fois que l’on met les QuietComfort II dans nos oreilles, on entend un signal sonore qui est émis dans nos oreilles.

Le signal rebondit dans notre canal auditif, puis est capté par les micros intégrés dans les écouteurs. Ceci permet ensuite aux écouteurs d’optimiser la réduction des bruits ambiants ainsi que la qualité sonore.

Instantanément, on sent qu’on est dans une bulle hermétique et ce sentiment est décuplé une fois qu’on lance notre musique.

C’est simple, on n’entend pratiquement plus rien de ce qui nous entoure.

Les écouteurs-boutons QuietComfort II de Bose font un excellent travail pour réduire les bruits ambiants, même dans environnements très bruyants.

On a la chance d’essayer bien des écouteurs-boutons et franchement nous n’avons essayé aucune autre paire jusqu’ici qui accote la qualité de ces Bose pour sa technologie ANC.

Du moment où l’on souhaite être conscient de ce qui nous entoure, on peut simplement laisser notre doigt enfoncé sur l’écouteur gauche et on passe ainsi en mode vigilance. Idéal pour comprendre quand le métro est en panne… On s’en doutait après 5 minutes d’attente à la même station, mais c’est toujours mieux de confirmer!

Il est cependant dommage qu’on ne puisse pas désactiver cette technologie ANC. Que ce soit pour réduire les bruits ambiants ou les amplifier pour le mode vigilance, il n’y a pas moyen de trouver un entre-deux qui n’utilise pas l’ANC. Bien d’autres écouteurs offrent l’option pour réduire la consommation de batterie.

Heureusement, cette technologie de suppression des bruits s’avère aussi pratique pour nos appels téléphoniques. Les micros des écouteurs vont également capter les bruits ambiants et les atténuer pour mettre l’accent sur notre voix.

Une qualité sonore signée Bose

Au niveau de la qualité sonore de ces écouteurs-boutons QuietComfort II de Bose, il n’y a pas grand-chose à redire. Nous sommes définitivement servis par la notoriété de la marque à cet égard.

Les sons sont riches et de qualité alors qu’on parvient aisément à distinguer chaque instrument plutôt que de sentir un tintamarre d’instruments comme sur d’autres écouteurs de qualité inférieure.

On retrouve par ailleurs, dans l’application mobile disponible pour Android et iOS, un égaliseur nous permettant vraiment d’ajuster le son selon nos préférences selon les diverses tonalités.

On peut personnaliser nos écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II via l’application mobile.

Détails techniques des Bose QuietComfort II

Enfin, passons aux détails techniques de ses écouteurs Bose QuietComfort II.

À même les tiges des écouteurs, on retrouve des capteurs tactiles nous permettant de contrôler nos divertissements.

Ceux-ci s’avèrent un peu difficiles à maîtriser au début de par leur trop grande sensibilité. Il nous est souvent arrivé de vouloir contrôler le volume en voulant glisser notre doigt vers le haut ou le bas, mais que les écouteurs pensaient qu’on tapait une fois pour arrêter la musique. Si on veut réduire le volume, c’est sûr que c’est efficace…

Les QuietComfort II n’offrent par ailleurs pas la connectivité multipoint. Ils sont en mesure de garder en mémoire 7 appareils auxquels ils peuvent se connecter, mais ils ne peuvent pas être utilisés par deux appareils simultanément. Dommage quand on sait que d’autres écouteurs le permettent.

Les écouteurs Bose QuietComfort II sont offerts en blanc Soapstone ou en noir TripleBlack.

Du côté de l’autonomie de batterie, Bose parle d’environ 6h en mode de suppression des bruits ambiants et c’est pas mal ce que nous avons pu en soutirer. Il s’agit d’une autonomie assez standard pour ce type d’écouteurs.

Le caisson de recharge quant à lui nous procure quant à lui 3 recharges complètes supplémentaires pour un total de 24h sur une seule charge de l’étui et des écouteurs.

20 minutes de recharge suffisent pour obtenir 2h d’autonomie et une recharge complète prend donc environ 1h.

C’est un détail, mais nous avons été un peu déçus de la finition du caisson de recharge qui semble fait de plastique un peu ‘’cheap’’. Ce dernier est également assez gros et n’est pas compatible avec la recharge sans fil.

Terminons enfin sur l’aspect du confort. Ceci demeure très subjectif, puisque ça dépend des oreilles de chacun.

Dans notre cas, nous avons trouvé les écouteurs vraiment très confortables. Nous pouvions aisément les garder dans nos oreilles pendant près de 2h avant de commencer à sentir un certain inconfort. Mais bon, encore une fois c’est subjectif!

On retrouve dans la boîte de ces QuietComfort II, 3 embouts et 3 bandes de stabilité en silicone pour obtenir le meilleur confort.

Les Bose QuietComfort II, un bon achat?

La réponse rapide est oui. Les QuietComfort II de Bose sont d’excellents écouteurs-boutons à considérer si c’est le type d’écouteurs que l’on cherche.

Ces derniers font un excellent travail pour réduire les bruits ambiants et sont assurément parmi les meilleurs sur le marché parmi les écouteurs-boutons. Peut-être sont-ils carrément les meilleurs!

La qualité du son est également présente comme dans n’importe quel produit Bose.

Quant aux reproches que l’on peut leur faire, ça demeure dans l’ordre des détails et cela n’affecte pas nécessairement l’expérience dans nos oreilles.

Ce qui peut peut-être l’affecter c’est quand on entend le prix demandé par Bose…

À 379$, ça demeure des écouteurs très dispendieux pour cette catégorie de produits.

Pour donner un exemple de prix, les Google Pixel Buds Pro que nous aimons aussi beaucoup se vendent quant à eux 259$. Même des AirPods Pro coûtent moins cher à 329$, c’est pour mot dire…

Il reste que la qualité y est qu’on ne sera pas vraiment déçu par notre achat!

