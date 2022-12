Transformez votre animal en vedette de vidéoclip avec cette application gratuite

Vous cherchez une application pour rigoler et vous détendre? Et si on vous proposait d’animer une photo de votre animal de compagnie pour le transformer en vedette chantante de vidéoclip? C’est exactement ce que vous propose PetStar: My Dog & Cat Sings, d’ailleurs sacrée meilleure application de divertissement Android en 2022.

Qui ici n’a jamais regardé de vidéos de chiens ou de chats qui font de drôles de choses? Honnêtement, je ne sais même pas si c’est possible!

Si vous avez l’impression d’avoir fait le tour, vous pouvez carrément créer votre contenu comique.

Tout ce que ça vous prend, c’est l’application PetStar: My Dog & Cat Sings disponible tout à fait gratuitement sur Android et iOS.

Une seule photo nécessaire

En plus de faire partie des lauréats des meilleures applications Android de 2022, PetStar cumule les bons commentaires sur les magasins d’applications d’Android et d’Apple.

Si l’app est si populaire, c’est fort probablement parce qu’elle est extrêmement facile à utiliser.

Une fois installée, on prend une photo de notre animal de compagnie ou on en télécharge une depuis notre appareil, et c’est tout.

Pour le voir s’animer, on doit indiquer où sont ses yeux, son nez, ses oreilles et sa bouche à l’aide d’un guide à l’écran.

Avant de choisir la chanson qu’on veut le voir chanter, on peut ajouter des autocollants à notre animal, comme du maquillage, des cheveux ou des lunettes.

Quand tout est bien réglé, vous l’aurez deviné, mais notre animal s’anime et chante la chanson de notre choix. Ce n’est pas nécessairement réaliste, mais c’est vraiment drôle de le voir performer et bouger au son de la musique.

Un aperçu de l’application mobile PetStar: My Dog & Cat Sings disponible sur Android et iOS.

Une version premium également offerte

À noter que si l’application PetStar de base est gratuite, il existe aussi une version premium. Elle nous permet entre autres de débloquer certaines chansons et de sauvegarder nos vidéos directement dans notre téléphone ou notre tablette.

Logiquement, ça implique que si on ne s’en tient qu’à la version gratuite, on ne peut pas sauvegarder nos vidéoclips.

Cependant, on peut les partager par courriel ou via les réseaux sociaux via un lien, ce qui fait en sorte qu’on peut les réécouter quand bon nous semble moyennant une connexion web.

Curieux de l’essayer? L’application PetStar Premium coûte un peu plus que 40$ par année, mais on peut d’abord la tester gratuitement en inscrivant le code GPLAY193 sur Android, ou APPL3AS sur iOS.