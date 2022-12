Ce jeu de danse exige de jouer avec des écouteurs ou casques d’écoute!

Vous aimez la musique et surtout danser? Voici un jeu de groupe qui vous fera certainement bouger et rire! Encore faut-il que vous et vos amis ayez tous des écouteurs ou des casques d’écoute. Secret Shuffle est un jeu de danse pas comme les autres que l’on peut télécharger sur notre iPhone ou téléphone Android.

Lorsqu’on veut faire lever un party, la musique ça fonctionne toujours pas mal!

Par contre, ce n’est pas nécessairement tout le monde qui aiment danser. Bien souvent on retrouve des gens sur la piste de danse et d’autres qui restent en retrait pour continuer de jaser. Et encore, ça c’est si la musique n’est pas trop forte…

Et bien, voici un jeu qui pourra combler ces deux groupes de personnes!

Dansez sans déranger personne!

Secret Shuffle, c’est une application disponible pour les appareils iOS et Android. C’est un jeu qui se joue de 4 à 60 joueurs, donc parfait pour jouer en petit groupe lors d’une soirée entre amis plus tranquille ou lors d’un événement avec un grand groupe de personnes.

D’abord, tous les joueurs doivent se trouver dans la même pièce, avoir téléchargé l’application sur leur téléphone et chacun doit porter des écouteurs. Le jeu nécessite également la connexion au wifi.

10 modes de jeu différents sont disponibles, tels que Fakers, Statues, Pairs, etc. L’application synchronise la musique pour que tout le monde puisse jouer ensemble au même jeu.

L’application secret Shuffle génère un lien que l’on partage à nos amis pour synchroniser la musique.

Selon le mode qu’on choisit, le but du jeu est différent. Par exemple, dans le mode de jeu «Pairs», on doit essayer de trouver quel autre joueur a la même musique que nous dans ses oreilles, selon ses mouvements et le rythme auquel il danse.

Le mode de jeu «Fakers» est différent, il faut plutôt tenter de démasquer les joueurs qui n’ont aucune musique dans leurs oreilles et qui font semblant d’en entendre une en dansant le plus normalement possible.

Au niveau des genres musicaux qui sont joués, il y en a définitivement pour tous les goûts. Hip-hop, disco, rock, années 80, 90, musique latine et bien plus. On peut donc être servi, peu importe notre style musical préféré et notre époque.

On retrouve certains jeux et chansons gratuits, mais si l’on veut débloquer l’ensemble des jeux des musiques une personne dans le groupe doit se procurer le jeu illimité qui coûte environ 15$.

Cette application est une idée originale de jeu à faire lors d’un party en famille ou lors d’une soirée entre amis. Plaisir et rires sont au rendez-vous, c’est parfait pour lâcher son fou!