Retracez l’histoire de votre famille et créez un arbre généalogique avec cette app

Créez facilement l’arbre généalogique de votre famille d’une façon réinventée avec cette application pour ordinateur Mac. Vous y trouverez des informations sur l’histoire de votre famille, vos grands-parents et même sur vos ancêtres.

Savoir d’où l’on vient est quelque chose qui passionne l’être humain depuis des centaines d’années.

Seulement, quiconque a déjà tenté de créer un arbre généalogique sait à quel point ça peut être ardu.

Pour faciliter le tout, mais aussi pour rendre le tout interactif il existe une application fort intéressante. Tellement intéressante qu’elle a été nommée application de l’année 2022 sur Mac!

Une application qui de l’histoire!

L’application question se nomme MacFamilyTree 10. On comprend ici que c’est la 10e version de ce logiciel qui a du vécu lui aussi! La première version avait été lancée en 1998 dans le temps du bon vieux iMac G3!

MacFammilyTree remonte à loin lui aussi, alors qu’il avait été lancé initialement en 1998.

Avec le temps, l’application s’est raffinée, mais elle demeure l’une des meilleures références lorsqu’on souhaite créer un arbre généalogique et obtenir des informations sur notre famille.

Créez un arbre généalogique unique et interactif

Là où va néanmoins se démarquer MacFammilyTree, c’est qu’il propose plusieurs de découvrir notre famille de manière plus vivante et intéressante de ce qu’on a l’habitude de voir comme arbre généalogique.

Disponible en français et muni d’une interface claire et facile à utiliser, on crée une fiche pour chaque membre de famille. On y ajoute les informations sur l’âge, le lien de famille, où cette personne résidait, une photo, etc.

Tout commence par la création d’une fiche sur MacFamilyTree pour chaque membre de notre famille.

On peut également puiser dans la base de données du logiciel pour tenter de trouver des liens familiaux.

L’application nous offre ensuite une tonne d’interfaces différentes pour notre arbre.

On retrouve des vues en 3D, des diagrammes, des statistiques et rapports faciles à comprendre. On peut même visualiser l’histoire de notre famille en parcourant un globe virtuel!

On peut voir via un globe terrestre tout le chemin fait par nos ancêtres via MacFamilyTree 10.

Conçue spécifiquement pour les utilisateurs de Mac, MacFamilyTree 10 est disponible dans le Mac App Store au coût de 34.99$.

On peut ensuite synchroniser l’application via iCloud sur notre iPhone et iPad et utiliser la réalité augmentée pour avoir un aperçu de notre famille à même notre environnement présent.

Bref, voici une belle façon d’en apprendre davantage sur nos liens familiaux et par le fait même, un peu plus sur nous-mêmes. Bonne découverte!