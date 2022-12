Gardez vos mains et pieds au chaud cet hiver avec ces vêtements québécois chauffants

La compagnie montréalaise ewool propose de luxueux vêtements chauffants et rechargeables. Reconnue pour sa technologie innovante, la puissance de ses batteries et sa conception de pointe, l’entreprise propose des vêtements pour tenir nos extrémités au chaud tout l’hiver, incluant des mitaines, des doublures pour gants ainsi que des couvre-bas chauffants.

L’hiver, on a beau être habillé chaudement, si on a froid aux mains ou aux pieds, n’importe quelle sortie devient rapidement désagréable.

Ce dont on a besoin, ce sont des gants et des bas qui nous réchauffent et nous protègent de l’extérieur.

Justement, la compagnie ewool, qui s’est fait connaître avec ses vestes chauffantes de grande qualité, fait aussi des mitaines, des doublures et des couvre-bas. Fidèles à leur réputation, ceux-ci sont absolument efficaces pour combattre le froid.

Garder ses mains au chaud et au sec en tout temps

Pour garder nos mains au chaud, ewool nous propose des doublures minces, mais efficacement chauffées et rechargeables.

Leur particularité, c’est leur manière de chauffer: contrairement au produit d’une autre compagnie, les éléments chauffants des doublures d’ewool font tout le tour de la main et de chacun des doigts plutôt que de se concentrer sur la paume.

Contrairement à d’autres marques, les doublures ewool chauffent tout autour de la main.

Résultat, la chaleur procurée est 2 fois plus puissante que les autres produits sur le marché.

Parmi ses particularités, on aime qu’elles soient étanches et qu’elles résistent à l’eau, non seulement pour les moments où la neige est mouillée, mais aussi parce que ça veut dire qu’on peut les mettre dans la laveuse dans avoir à s’inquiéter.

On les porte comme simple paire de gants quand les temps sont plus cléments, ou carrément sous des mitaines plus épaisses quand il fait très froid.

D’ailleurs, ewool propose les FlipMitts, des mitaines à tête amovible conçues spécialement pour être portées par-dessus les doublures chauffantes.

Sinon, c’est certain que l’effet chauffant est plus subtil si on utilise les doublures en guise de gants, mais pour les températures moins froides et plus sèches, ça fait amplement le travail.

ewool propose aussi des mitaines spécialement conçues pour être portées par-dessus ses doublures.

En plus, le produit fonctionne avec les écrans tactiles grâce à ses tissus techniques, donc on a les mains au chaud en tout temps, même si on doit utiliser notre téléphone.

Au niveau de la batterie, à noter qu’elle est située au niveau du poignet et que bien qu’elle ne soit pas inconfortable, elle est quand même d’une taille considérable.

Par contre, elle possède une puissance de 10W, ce qui fait en sorte qu’on obtient jusqu’à 7h au chaud, tout dépendamment du mode que l’on choisit.

Pour le savoir, on n’a qu’à exercer une légère pression sur le bouton, ce qui entraîne une réponse haptique par vibration.

En plus, la recharge est plus facile que jamais, alors qu’ewool a développé ce qu’ils appellent le SnapConnect, un système de recharge magnétique encore plus facile à utiliser.

Au niveau du prix, c’est certain qu’on est dans un produit québécois haut de gamme qui demande un investissement considérable.

On parle de 380$ pour les doublures chauffantes pour gants et de 100$ de plus si on veut ajouter leurs mitaines FlipMitts pour les froids extrêmes.

Gants chauffants ewool Acheter en ligne

Profiter de l’hiver les pieds toujours au chaud

Puisque c’est tout aussi important d’avoir les pieds au chaud et au sec pendant l’hiver, ewool propose également des couvre-bas chauffants.

Tout comme pour les doublures, ceux-ci sont également dotés de l’innovant système de recharge via SnapConnect par contact magnétique.

Les couvre-bas sont étanches et résistent à l’eau, ce qui est pratique pour affronter n’importe quel cocktail météo, sport d’hiver, ou pour les lavages à la machine.

Comme pour les doublures, les couvre-bas chauffent tout autour des orteils pour plus de confort.

Au niveau des particularités de sa conception, ewool y est allé d’un modèle « talon ouvert », ce qui facilite le port, le confort et la durabilité avec un plus grand éventail de bottes.

Puis, un peu comme les doublures qui chauffent chacun de nos doigts, les couvre-bas chauffent quant à eux autour des orteils pour nous garder confortables et au chaud.

Au niveau de la batterie, à noter qu’elle est située au niveau du mollet, donc il faut mettre une croix sur les vêtements serrés et rigides comme des jeans ajustés.

Par contre, c’est cette même batterie qui nous offre jusqu’à 8h de chauffage, donc c’est une concession facile à faire.

Comme pour les gants, on parle de couvre-bas de luxe pour lesquels on doit être prêt à mettre le prix, soit 400$ pour la paire.

Si on est habitué à faire de très longues expéditions, on peut aussi ajouter une batterie supplémentaire qui double la durée de la chaleur au coût de 120$.

Couvre-bas ewool Acheter en ligne

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.