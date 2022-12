Quel VPN choisir? Nos avis et comparatifs des meilleurs VPN

Vous cherchez à vous procurer un VPN pour sécuriser votre connexion internet, regarder du contenu d’autres pays ou télécharger des fichiers torrents? Je vous dresse un comparatif des meilleurs VPN avec leurs points forts et points faibles.

À mon grand bonheur, de plus en plus de gens ont la santé et la sécurité de leur navigation à cœur et veulent protéger leur connexion internet et leurs données.

Justement, c’est le travail d’un VPN: chiffrer notre connexion internet et crypter les informations qui transitent entre notre ordinateur, téléphone ou tablette et le site que l’on consulte.

C’est particulièrement pratique pour protéger nos informations lorsqu’on est sur un réseau Wi-Fi public comme dans un café, restaurant ou à l’aéroport par exemple.

En plus, en se connectant à divers serveurs d’à travers le monde, on peut contourner les restrictions géographiques et ainsi continuer d’écouter Tou.tv en France ou à l’inverse écouter le contenu en ligne de TF1 au Québec.

Donc, quels sont les meilleurs VPN? Quelles caractéristiques rechercher? Est-ce que certains offrent plus de sécurité, de vitesse ou ils sont tous pareils? Faut-il opter pour une solution gratuite ou payante?

On répond à toutes ces questions et plus encore, en plus de vous faire part de nos recommandations pour bien protéger vos appareils.

NordVPN: le VPN polyvalent

NordVPN, c’est un de mes coups de cœur depuis longtemps. Déjà pour la polyvalence de leur service, mais aussi pour son prix très intéressant et pour sa vitesse.

Sa principale force réside sans doute dans son nombre de serveurs, 5393 dans 60 pays à travers le monde, ce qui rend la connexion vraiment très rapide.

Selon l’abonnement que l’on prend – entre 3,29 et 11,99$ US par mois – NordVPN nous permet de sécuriser les données de jusqu’à 6 appareils différents.

Au niveau de sa compatibilité, il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS et comme extension web sur les navigateurs Chrome, Firefox et Edge

Points forts

Plus de 5393 serveurs disponibles répartis dans 60 pays

Possibilité de doubler le chiffrement

Bloque les publicités vidéo automatiques et pop-up

Possibilité d’accéder au Netflix des États-Unis

Points faibles

Netflix de certains pays est bloqué

Il faut s’abonner sur le long terme pour avoir le meilleur prix

Surfshark: pour ceux qui veulent payer moins cher

Surfshark est une autre solution de VPN intéressante notamment au niveau de son prix. Elle fera sans doute le bonheur de ceux qui veulent de la qualité sans payer un prix de fou.

Leur service est assurément le moins cher du lot, alors que leur prix est notamment inférieur, mais surtout en dollars canadiens. On ne paye donc pas le taux de change américain comme les autres.

Bien que moins cher, ce dernier offre une bonne qualité avec une vitesse respectable.

Ceux qui veulent un tout-en-un sans se casser la tête peuvent notamment s’abonner à Surfshark One qui, en plus du VPN, offre antivirus et outils pour surveiller si nos informations personnelles ne sont pas victimes d’une fuite sur le web.

Selon l’abonnement que l’on prend – entre 2,69$ et 15,49$ par mois – Surfshark nous permet de sécuriser les données d’un compte sur un nombre illimité d’appareils.

Au niveau de sa compatibilité, il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, iOS, Android et en extension web pour Chrome et Firefox.

Points forts

Moins dispendieux que les autres VPN

Protège un nombre d’appareils illimité

Propose un forfait tout-en-un qui inclut un antivirus

Permet de bloquer les publicités, traqueurs et logiciels malveillants

Offre plusieurs fonctionalités de sécurité avec la technologie Nexus

Points faibles

Pas le VPN le plus rapide dans certains pays

Nombre de serveurs et pays inférieurs à d’autres VPN

CyberGhost: un VPN pour la vidéo

Le VPN de CyberGhost est particulièrement intéressant pour les personnes qui souhaitent surtout contourner les restrictions géographiques.

En effet, le VPN de CyberGost va nous indiquer les meilleurs serveurs pour les différents services vidéo sur le web.

Que ce soit Netflix, TF1, BBC, YouTube, on va trouver la meilleure connexion possible selon le pays où l’on veut consulter le contenu.

Selon l’abonnement que l’on prend – entre 2,29 et 12,99$ US par mois – CyberGhost nous permet de sécuriser les données de jusqu’à 7 appareils différents.

Au niveau de sa compatibilité, il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, iOS, Android, en extension web pour Chrome et Firefox, sur divers appareils de streaming comme Android TV, Apple TV et Amazon FireTV ainsi que sur Xbox et Playstation.

Points forts

Simple d’utilisation

Indication des meilleurs serveurs vidéo

Sécurise jusqu’à 7 appareils sur un compte

Disponible sur une tonne d’appareils, notamment sur PS5 et Roku

Points faibles

Pas le VPN le plus rapide

Bloqueur de publicités inefficace

ExpressVPN: pour aller vite vite vite

Comme son nom l’indique, la force d’ExpressVPN, c’est que leur service mise sur la vitesse de téléchargement.

Cette vitesse de téléchargement s’explique par le très grand nombre de serveurs disponibles répartis dans plus de 94 pays.

Le tout est très bien protégé par le protocole de cryptage AES-256 qui est pratiquement impossible à briser.

Selon l’abonnement que l’on prend – entre 8,32 et 12,95$ US par mois – ExpressVPN nous permet de sécuriser les données sur un nombre illimité d’appareils.

Au niveau de sa compatibilité, il fonctionne sur les routeurs, sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS et comme extension web sur les navigateurs Chrome, Firefox et Edge.

Points forts

Très rapide

Plus de 94 pays disponibles

Netflix US disponible

Compatible avec une vaste gamme d’appareils

Points faibles

Plus cher à 8,32$ US par mois pour un an

Pas d’économies d’échelles sur plusieurs années

Private Internet Acces: le VPN pour un internet sûr

Private Internet Acces est un VPN louangé par bien des experts en sécurité informatique alors que leur service offre la possibilité de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément sur un seul abonnement.

Sans dire que c’est un VPN qui agit comme un antivirus, ce dernier peut également identifier les logiciels malveillants si on devait en rencontrer sur le web.

Selon l’abonnement que l’on prend – entre 2,19 et 11,99$ US par mois – Private Internet Acces nous permet de sécuriser les données de jusqu’à 10 appareils différents.

Au niveau de sa compatibilité, il fonctionne sur les consoles de jeu, certaines télés intelligentes, sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS et comme extension web sur les navigateurs Chrome, Firefox et Opera.

Points forts

Simple d’utilisation

Assez rapide

Protège jusqu’à 10 appareils simultanément

Bloque les publicités, les cookies et les logiciels malveillants

Peu dispendieux pour l’abonnement d’un an à 2,85$ par mois

Donne accès à plus de 3000 serveurs

Points faibles

Pas d’abonnement sur plusieurs années pour réduire le coût mensuel

Dans certaines régions il n’y a qu’un ou deux serveurs seulement

45 pays sont disponibles uniquement

IPVanish: le VPN à partager pour les grandes familles

Chez la plupart des fournisseurs de VPN, le service pour lequel on paie nous limite au niveau du nombre de connexions. Dans le cas d’IPVanish, ce n’est pas le cas puisque le nombre d’appareils connectés est illimité.

Au niveau des mesures de sécurités pour sécuriser nos données, IPVanish utilise le protocole WireGuard et avec un algorithme de chiffrement Advanced, le plus haut standard sur le marché.

On retrouve également une protection contre la fuite de DNS, puis on a accès à un Kill Switch qui permet de s’assurer que nos données ne soient jamais visibles si jamais un serveur devait rencontrer des difficultés quelconques.

Selon l’abonnement que l’on prend – entre 3,99 et 10,99$ US par mois – IPVanish nous permet de sécuriser les données de jusqu’à 6 appareils différents.

Au niveau de sa compatibilité, il fonctionne sur les routeurs, Amazon Fire TV et sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS et comme extension web sur les navigateurs Chrome.

Points forts

Simple d’utilisation

Offre la connexion illimitée sur tous les appareils

Serveurs canadiens divisés par région

Utilise d’excellentes mesures de sécurité

Points faibles

Perte de vitesse considérable sur le réseau mobile

Interface indisponible en français

Opter pour un VPN payant ou gratuit?

Il existe de nombreux services et fournisseurs de VPN sur le marché, et certains sont payants alors que d’autres sont gratuits.

Cependant, à l’image des antivirus et suites de protection, on est bien mieux servi lorsqu’on opte pour la version payante.

Pourquoi est-ce aussi le cas pour un VPN?

D’abord, parce que certains VPN gratuits ne cryptent pas tout à fait toutes nos données et nos informations. En fait, certains vont même enregistrer certaines de nos informations comme notre adresse IP, notre modèle d’appareils, etc.

Il faut également faire attention, alors que certains sites de « VPN gratuit » ne sont en réalité que du vent et n’offrent absolument aucune protection.

L’autre désavantage d’un VPN gratuit est qu’il va souvent être plus lent, puisqu’il n’a pas accès à autant de serveurs qu’un VPN payant.

Bref, le service d’un VPN nous offre une plus grande tranquillité d’esprit. D’autant plus qu’avec toutes les offres d’abonnements mensuels ou annuels, ceux-ci ne revient qu’à quelques dollars à peine.

Évidemment, je n’ai malheureusement pas eu la chance d’essayer tous les VPN sur le marché, puisqu’il y en a tellement. Par contre, on vous rappelle nos suggestions des meilleurs VPN de francoischarron.com pour 2022:

