Profitez de l’Après-Noël et obtenez de nombreux rabais réno sur une foule d’articles

Du 22 décembre au 4 janvier 2023, c’est le solde de la semaine d’Après-Noël chez Home Hardware. C’est la meilleure occasion de s’équiper avant d’entamer de nouveaux projets rénos, de se faire plaisir avec des appareils technos pour la maison ou de rajeunir ses petits électros. Ampoules intelligentes, appareils ménagers, et bien d’autres produits sont ainsi en rabais.

Si vous avez vous aussi mis vos rénos sur pause pour vous concentrer sur le temps des fêtes, attention, les vacances sont presque terminées.

Par contre, c’est loin d’être une mauvaise nouvelle… au contraire!

Oui, faire des rénos et des changements à la maison, ça coûte cher, mais bonne nouvelle: ce ne sont pas juste les magasins technos ou de vêtements qui proposent des rabais d’Après-Noël, les quincailleries aussi.

Eh oui, amateurs de rénovations, à notre tour de profiter des ventes du « Boxing Day », comme celle tenue chez Home Hardware histoire d’économiser le plus possible, partout où c’est possible!

Voir l’ensemble des rabais de la semaine d’Après-Noël de Home Hardware

Les rabais intéressants de la semaine d’Après-Noël du 22 décembre au 4 janvier

30$ de rabais sur la scie à élaguer sans fil de 4 po, 20 V de Radley à 100$

70$ de rabais sur l’humidificateur 4-en-1 4 saisons de Envion à 199$

150$ de rabais sur l’aspirateur-balai sans fil V8 Animal de Dyson à 400$

30% de rabais sur les ampoules intelligentes de Wiz sélectionnées

20% de rabais sur le ventilateur de salle de bain Invent de Nutone à 92$

20% de rabais sur le chargeur portatif multifonctionnel pour véhicule de Reactor à 108$

25% de rabais sur la recharge de vadrouille-éponge abeille classique de Vileda à 8,25$

25% de rabais sur les crèmes pour les mains et les pieds de O’Keeffe’s à 9$

25% de rabais sur le sceau rectangulaire de 15L pour vadrouille de Vileda à 9,35$

25% de rabais sur la vadrouille abeille classique de Vileda à 19,50$

40% de rabais sur le ventilateur de plafond Eclipse avec luminaire de Canarm à 96$

