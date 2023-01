Profitez d’aubaines d’après Noël prolongées grâce à cette liquidation!

Les soldes d’après Noël se prolongent chez Best Buy alors qu’on retrouve encore des tonnes de rabais sur divers produits technologiques. Accessoires pour ordinateurs, montres intelligentes, produits domotiques, articles pour se mettre en forme et produits de tous les jours, c’est la grande liquidation jusqu’au 12 janvier.

Le Boxing Day a beau être derrière nous, on retrouve encore plusieurs beaux et gros rabais chez Best Buy.

Du 1er au 12 janvier, ces derniers prolongent leur liquidation d’après Noël.

Voir tous les rabais de la liquidation d’après Noël

Les catégories de rabais intéressantes de la promotion

Voici donc quelques uns des rabais technos qui ont retenus notre attention dans cette liquidation d’après Noël.

Accessoires pour ordinateurs

15$ de rabais sur la souris de jeu optique sans fil de 16 000 ppp Basilisk X HyperSpeed de Razer à 49,99$

50$ de rabais sur l’ensemble clavier optique K55 RGB PRO et souris de jeu Harpoon RGB Pro de Corsair à 59,99$

70$ de rabais sur le clavier de jeu mécanique rétroéclairé à touches vertes BlackWidow V3 de Razer à 99,99$

Montres intelligentes

20$ de rabais sur le bracelet pour le sport avec suivi de fréquence cardiaque 24/7 Inspire 2 de Fitbit à 79,99$

30$ de rabais sur le moniteur de mise en forme Inspire 3 de Fitbit avec moniteur de fréquence cardiaque à 99,99$

80$ de rabais sur la montre intelligente de 40 mm Galaxy Watch4 de Samsung avec moniteur de fréquence cardiaque à 199,99$

Produits de mise en forme

100$ de rabais sur les haltères ajustables de 5 à 52,5 lb SelectTech 552 de Bowflex à 399,99$

440$ de rabais sur le vélo stationnaire cardiovélo IC4 de Schwinn à 959$

1001$ de rabais sur le tapis roulant repliable T618 de Nautilus à 998,99$

Produits pour la maison intelligente

12$ de rabais sur la sonnette vidéo de Blink à 49,99$

25$ de rabais sur le haut-parleur intelligent Echo Dot d’Amazon (5e gen) à 45,49$

100$ de rabais sur l’écran intelligent Google Nest Hub Max à 200,49$

Produits de la vie de tous les jours

100$ de rabais sur l‘aspirateur à main Pure One Mini S4 de Tineco à 99,99$

140$ de rabais sur la friteuse à air chaud numérique d’Ultima Cosa – 5 l/5,3 pte à 79,99$

150$ de rabais sur la friteuse à air chaud d’Insignia – 5 l/5,28 pte à 79,99$

