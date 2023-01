Comment obtenir et garder le contrôle de nos renseignements personnels en ligne

Selon un sondage Interac publié dans le cadre de la Semaine de la protection des données, le contrôle est la priorité des Canadiens lorsqu’il s’agit de renseignements personnels en ligne. Si beaucoup se disent préoccupés, encore beaucoup trop de gens ont des pratiques dangereuses, d’où l’importance de continuer à faire de la sensibilisation sur la protection des données et à réfléchir à la façon de renforcer sa sécurité en ligne.

Tous les ans, la Semaine de la protection des données est soulignée durant la dernière semaine de janvier pour nous sensibiliser aux enjeux de la préservation de notre vie privée sur le web.

Pour l’occasion, Interac a conduit un sondage dont les résultats montrent qu’une majorité de Canadiens sont préoccupés par le manque de contrôle sur leurs renseignements personnels en ligne.

Cependant, le sondage montre aussi que « les babines ne suivent pas toujours les bottines », et que beaucoup de sensibilisation reste à faire alors qu’un nombre inquiétant de répondants avoue avoir certaines pratiques imprudentes.

Des données qui prouvent la négligence

La grande majorité des réponses du sondage conduit par Interac illustrent assez bien la contradiction des répondants.

Le premier constat, c’est que le moment de l’ouverture de session est considéré crucial par les utilisateurs, qui estiment que c’est une preuve de confiance envers un fournisseur.

Par contre, 58% disent utiliser leurs comptes de médias sociaux pour accéder à leurs services en ligne, alors que seuls 11% font confiance à ces comptes.

Et ça continue de plus belle:

69% s’inquiètent de la façon dont leurs renseignements personnels sont vendus sans consentement.

55% ont utilisé les mêmes mots de passe pour plusieurs sites.

49% des Canadiens n’ont pas changé leur mot de passe de courriel au cours de la dernière année.

Étonnamment, 78% des gens questionnés considèrent adopter de bons comportements pour protéger leurs renseignements personnels en ligne. Étrange…

Des solutions pour garder le contrôle sur ses renseignements

C’est une chose de s’inquiéter pour nos renseignements personnels en ligne, mais encore faut-il prendre les moyens qui nous sont offerts pour nous protéger.

Craintifs que vos données soient vendues? On se dote d’Incogni, un logiciel conçu par la compagnie de cybersécurité Surfshark qui permet d’effacer nos données personnelles qui circulent sur le web.

Dans la catégorie protection des données, c’est une bonne idée de se doter d’un VPN si on utilise souvent des réseaux publics comme celui au café, à l’hôtel, à l’aéroport, etc.

Quand on navigue sur une connexion publique, n’importe qui peut intercepter nos données, comme notre prénom, nom, adresse, numéro de téléphone voire nos informations de crédit.

Cependant, dès qu’on active notre VPN, tout ça devient chiffré et inaccessible.

Évidemment, on ne dort jamais sur un bon antivirus, peu importe que ce soit pour ordinateur ou pour mobile alors que malheureusement, plusieurs virus et tentatives d’hameçonnage veulent dérober nos informations personnelles.

Puisqu’il agit comme outil de détection et de suppression, si on fait une erreur et qu’on clique sur un lien ou une pièce jointe infectés, l’antivirus va tout bloquer et nous protéger.

Plutôt que de répéter vos mots de passe d’un site à l’autre parce que vous n’avez pas d’idée desquels créés pour qu’ils soient fort et uniques, dotez-vous d’un gestionnaire de mots de passe.

Ça permet d’éviter de se creuser la tête pour rien, mais aussi d’être victime de « credential stuffing », la technique qui a été utilisée pour pirater des milliers de comptes Norton et près de 35 000 comptes Paypal.

Dans le même ordre d’idées, on active l’authentification à double facteur sur nos comptes dès que possible pour ajouter une couche de difficulté à un intru qui aurait mis la main sur notre mot de passe maître.

