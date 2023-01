Une attention de Saint-Valentin pour eux, des remises en argent pour vous

Vous n’êtes pas encore certain de ce que vous voulez organiser pour votre personne préférée à la Saint-Valentin? Petites pensées, cadeaux, idées d’activités pour faire plaisir ou pour pimenter la soirée, venez faire le plein d’idées et profitez-en pour économiser grâce aux nombreuses remises en argent offertes par les compagnies que vous préférez.

Cette semaine, le Club Boomerang fête l’amour et fait le tour des sites web qui permettent aux Québécois de célébrer la Saint-Valentin comme il se doit: en faisant des économies.

Faites-vous plaisir et gâtez votre douce moitié en cliquant sur les liens des marchands présentés dans cette page pour obtenir les meilleures remises en argent de la saison.

FragranceX: Osez montrer que vous connaissez l’autre

FragranceX tient un catalogue de plus de 15 000 parfums, produits pour la peau et cosmétiques à plus de 80% de rabais…

Obtenez une remise en argent chez FlagranceX par le Club Boomerang.

Les plus frileux vous diront qu’il s’agit d’un cadeau beaucoup trop personnel alors que les plus audacieux oseront et en feront l’achat à leur douce moitié.

En plus, tous à tous leurs rabais s’ajoutent les remises en argent du Club Boomerang, de quoi rendre tout le monde heureux!

Faites découvrir La Boîte à Vins

Pourquoi ne pas surprendre l’autre en lui faisant découvrir une bonne bouteille d’ici achetée chez La Boîte à Vins?

Obtenez une remise en argent par le Club Boomerang en commandant chez La boîte à Vins.

S’ils ont des vins de toutes les couleurs, du rouge au blanc en passant par l’orange et le rosé, osez donc prendre une bouteille de mousseux.

Il n’y a rien qui crie « Saint-Valentin » comme un pétillant naturel ou une bulle effervescente!

Linen Chest et Simons pour TOUT habiller

C’est toujours une bonne idée de se faire un petit souper en amoureux pour la Saint-Valentin, mais si vous voulez surprendre l’autre, allez faire un tour chez Linen Chest.

Vous y trouverez de tout pour dresser une table de rêve et vraiment épater la galerie!

Habillez votre table avec des trouvailles uniques chez Linen Chest.

Envie d’étirer ça jusque dans la chambre à coucher? C’est chez Simons que ça se passe.

La marque Hôtels Le Germain est exclusive à leur section maison et elle vaut vraiment la peine, si bien que vous vous sentirez comme à l’hôtel.

Pour quelque chose de plus personnel et sexy, rendez-vous du côté de leur section Sous-vêtements et détente et laissez-vous guider par leurs inspirations tendance.

Séduction pour terminer la soirée en beauté

Pas besoin de vous faire de dessin, qui dit Séduction, dit la plus grande boutique érotique pour adultes au Canada.

Profitez d’une grande remise chez Boutique Séduction pour la St-Valentin

Vous trouverez justement sur leur boutique en ligne une section Saint-Valentin remplie de surprises pour elle et lui histoire de pimenter la soirée.

