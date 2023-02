Les nouveautés des Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

L’entreprise sud-coréenne Samsung a levé le voile sur ces nouveaux téléphones intelligents haut de gamme pour l’année 2023. Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra débarquent ainsi sur le marché. Des téléphones qui visent toujours à rehausser la qualité de nos photos et vidéos de jour comme de nuit!

C’est typiquement au mois de février que Samsung dévoile ses nouveaux téléphones intelligents haut de gamme et 2023 ne fait pas exception.

Le géant sud-coréen a ainsi présenté ses trois nouveaux modèles de téléphones intelligents, soient les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Ces nouveaux modèles mettent particulièrement l’emphase sur la qualité des photos et des vidéos, particulièrement dans des environnements sombres comme durant la nuit.

Le S23 Ultra se démarque d’ailleurs, alors qu’il intègre un capteur photo de 200 mégapixels!

Des photos plus claires la nuit

Débutons par les nouveaux Samsung Galaxy S23 et S23+. Ces deux téléphones gardent sensiblement le même design que la génération précédente, alors qu’ils offrent respectivement toujours un écran de 6,1 po et 6,6po.

Là où ils vont se démarquer au niveau du design, c’est pour le module de caméras à l’arrière, alors qu’on n’a plus un gros rectangle où sont logées les lentilles.

Le S23 et S23+ larguent le rectangle à l’arrière pour y loger les caméras afin de se coller au design du Ultra.

Parlant des lentilles de caméras, ces dernières vont offrir plus de clarté lorsqu’on prend des clichés et des vidéos dans des environnements sombres.

Via le mode Night, on peut dorénavant prendre des photos de type portrait avec le flou en arrière-plan.

La qualité des photos prises de nuit a été améliorée sur les nouveaux Samsung Galaxy S23.

Si on pointe notre caméra plus haute, on pourra maintenant faire des photos du ciel étoilé grâce au mode d’astrophotographie.

Similaire aux Pixel de Google, il faut maintenir le téléphone immobile pendant quelques minutes à l’aide d’un trépied idéalement pour capter la luminosité des étoiles. On peut même faire un hyperlapse lorsqu’on est dans ce mode d’astrophotographie.

Des petits ajouts aux caméras

Les S23 et S23+ et S23 Ultra ont également un meilleur stabilisateur pour lorsqu’on tourne des vidéos.

Le mode Expert RAW est également rehaussé, alors qu’on peut maintenant soutirer des photos à 50 MP contrairement à 12 MP pour la génération précédente.

Les amateurs d’égoportraits pourront en prendre de plus beaux avec les nouveaux Samsung Galaxy S23.

Les caméras frontales ont également été rehaussées avec un capteur 12MP et la possibilité de filmer en 60 FPS via un mode Super HDR.

Enfin, on retrouve un nouveau mode »Multiple Exposure » qui nous permet de combiner deux images en une seule. Pour exemple, on peut prendre la silhouette d’une tête et la remplir avec une photo d’astrophotographie que l’on a prise.

Un gros ajout de caméra sur le S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est l’appareil qui est le plus bonifié comparativement à ses deux petits frères bien qu’il garde sensiblement les mêmes dimensions que l’an dernier avec un écran de 6,8po un peu plus large. Par contre, celui-ci embarque dorénavant un impressionnant capteur photo de 200 MP.

Vous voulez en capter des détails? Vous allez en capter!

Le Samsung Galaxy S23 Ultra offre toujours son stylet démarcatif pour prendre des notes ou dessiner.

Le S23 Ultra permet également d’avoir un meilleur rendu pour nos photos, alors qu’il utilise dorénavant ses 4 lentilles photo pour ajuster le focus sur notre sujet.

Enfin, ce téléphone nous permet de filmer en 8K, 30 FPS et en grand-angle allant de 57 à 80 degrés.

Un meilleur téléphone pour les gamers

Enfin, cette nouvelle gamme de téléphones Samsung Galaxy S23 offre de meilleures performances pour les amateurs de jeux vidéo grâce à un nouveau processeur.

Les nouveaux Samsung Galaxy S23 offrent de meilleures perofrmances pour les amateurs de jeux video mobiles.

Les batteries des trois modèles ont aussi été bonifiées à 3900 mAh, 4700 mAh et 5000 mAh respectivement.

Forcément il faut mettre la main à la poche pour se les procurer alors qu’ils démarrent à 1099$, 1399$ et 1649$.

Les trois téléphones sont disponibles en 4 couleurs, sois: Noir, Crème, Vert et Lavande.

Ça demeure malgré tout un super moniteur de jeu, mais qui va s’adresser aux personnes ayant les moyens financiers, une carte graphique haut de gamme (sur PC) ou une console nouvelle génération et qui veulent pleinement en tirer profit.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.