Profitez d’une serviette chaude après votre douche grâce à ce gadget

Plutôt frileux? Sortez de la douche ou du bain sans jamais craindre d’avoir froid grâce à cet appareil qui réchauffe vos serviettes. De grande capacité, compacte et portable, il se déplace non seulement d’une pièce à l’autre de la maison, mais est également assez grand pour contenir couvertures, serviettes, ainsi que pyjamas.

Bon nombre de personnes doivent avoir ce réflexe: quand on sort de la douche ou du bain, on cherche le plus rapidement à se sécher pour enfiler notre robe de chambre ou nos habits afin de nous réchauffer.

Et si je vous disais que c’est possible de ne plus jamais vivre ces moments d’inconfort… Tout ce que ça nécessite, c’est un investissement de moins de 200$!

Réchauffez vos serviettes en un rien de temps

Vous êtes du genre frileux? Ce produit est certainement pour vous alors.

Avec ce porte-serviette chauffant vous n’aurez plus jamais à faire le sacrifice d’avoir froid en sortant de la douche ou même d’avoir froid dans notre lit ou notre divan.

Si le porte-serviette chauffant nous permet évidemment de chauffer nos serviettes, celui-ci peut aussi chauffer notre robe de chambre, notre couverte ou même nos pyjamas. Bref, on peut dire adieu au froid!

Difficile d’imaginer une meilleure façon de terminer son bain que de sauter dans son pyjama déjà réchauffé!

Le porte-serviette chauffant peut contenir jusqu’à deux grandes serviettes à la fois. L’appareil est muni d’un minuteur automatique à commande tactile qui s’éteint une fois 60 minutes écoulées.

Puisqu’il est doté d’un couvercle isotherme à double paroi, la chaleur est bien conservée à l’intérieur, mais la poignée reste froide au toucher pour ne pas qu’on se brûle en l’ouvrant.

Le porte-serviette chauffant a une dimension de 18 pouces de haut sur 13 pouces de large qui nous permet aisément de le placer dans la salle de bain. Sinon, il demeure compact et léger pour qu’on puisse facilement le déplacer d’un endroit à un autre pour le ranger.

Au niveau du prix, bonne nouvelle, alors que celui-ci demeure en bas des 200$ quand on l’achète sur le web.

Disons qu’avec les temps froids qui durent plus que la moitié de l’année, on rentabilise vite le coût d’achat!

