10 choses à évaluer avant d’acheter un ordinateur Chromebook

Vous considérez acheter un ordinateur portable de type Chromebook? Comment s’y retrouver et comment savoir quel modèle de Chromebook acheter? Stockage, mémoire, écran, durabilité, batterie, mise à jour, antivirus, prix, on vous propose une liste d’éléments à considérer avant votre achat.

Les ordinateurs portables de type Chromebook ont la cote depuis plusieurs années. Ils sont petits, légers et surtout ils ne sont pas dispendieux!

Ceci s’explique par le fait que ces appareils reposent grandement sur du stockage en nuage et qu’ils n’intègrent pas des composants haut de gamme. Également, la licence de Chrome OS (le système d’exploitation de l’ordinateur) ne coûte rien contrairement à Microsoft qui vend ses licences de Windows.

Ceci en fait donc un ordinateur idéal pour un jeune étudiant en quête d’un simple ordinateur pour prendre ses notes, rédiger ses travaux et faire des recherches sur internet.

Même chose pour une personne qui cherche simplement à avoir un ordinateur pour surfer sur le web, consulter ses courriels et ses réseaux sociaux, regarder des vidéos ou jouer occasionnellement à des petits jeux.

Seulement, on retrouve d’innombrables modèles de Chromebook sur le marché et on ne sait pas nécessairement où en donner de la tête.

Voici donc 10 éléments à considérer lorsque vous regardez pour acheter un ordinateur portable de type Chromebook.

1- L’écosystème Google

C’est la première question que vous devez vous poser lorsque vous cherchez à déterminer si un Chromebook répondra à vos besoins.

Les Chromebook tournent grandement autour de l’écosystème de Google.

Le stockage se fait via Google Drive, la prise de note avec Google Doc, les photos vont dans Google Photos, bref tout tourne pas mal autour des applications de Google.

Si on veut d’autres applications, on doit alors passer par le Play Store. La même chose que sur les téléphones et tablettes Android.

On retrouve de nombreuses applications populaires, mais on ne retrouve pas tout non plus!

Bref, demandez-vous ce dont vous avez besoin comme applications et regardez si celles-ci sont disponibles dans le catalogue de Google.

2- L’accès fréquent à internet

Les Chromebook ont la particularité d’enregistrer nos fichiers dans le nuage informatique plutôt que sur l’ordinateur même.

Oui, il y a un petit disque dur pour y stocker des éléments localement sur l’ordinateur (on y reviendra au point suivant), mais les documents sur lesquels on travaille vont être sauvegardés sur le nuage de Google.

Ceci implique qu’on doit souvent avoir accès à internet si on veut s’assurer que nos fichiers soient bien enregistrés.

Il est possible d’utiliser un Chromebook sans internet, mais si on travaille sur plusieurs fichiers en même temps on joue avec le feu jusqu’à ce qu’on récupère une connexion internet pour que la sauvegarde automatique se lance.

3- Le stockage et la mémoire vive

On vient de le mentionner, les Chromebook enregistrent nos fichiers sur le nuage de Google. Pourquoi alors retrouve-t-on des espaces de stockage différents sur les Chromebook? Certains ont 32 Go, 64 Go, 128 Go, etc.

D’une part, il faut un espace de stockage pour y enregistrer le système Chrome OS. Ensuite, il faut un espace de stockage pour y enregistrer nos applications.

C’est sur cet élément qu’on va baser notre besoin en stockage local. Va-t-on vouloir installer beaucoup d’applications? Les applications que je veux sont-elles lourdes?

Pour ce qui est de la mémoire vive (RAM), c’est ce qui va en quelque sorte déterminer la puissance de traitement du Chromebook.

Plus on en a, plus l’ordinateur sera en mesure de rouler facilement plusieurs applications en même temps ou de rouler des applications plus énergivores telles que des jeux notamment. La majorité des Chromebook vont avoir 4 GB de RAM.

Enfin, un dernier mot sur l’espace de stockage en nuage de Google. Si vous comptez y enregistrer tous vos documents et photos, notez que Google offre dans un premier temps 100 Go gratuits lors des 12 premiers mois. Ensuite, ça tombe à 15 Go gratuits. Si on en veut plus, on doit s’inscrire à un abonnement mensuel Google One.

4- L’autonomie de la batterie

C’est un élément qu’on doit prendre en considération, peu importe le type d’ordinateur portable que l’on veut, PC, Mac ou Chromebook. Quelle est l’autonomie de batterie?

Si on est quelqu’un qui est souvent sur la route ou qui n’a pas accès souvent à une prise de courant, c’est un élément incontournable à considérer.

La majorité des Chromebook vont offrir 12h d’autonomie, mais un petit coup d’œil à la fiche technique de l’appareil nous permet d’avoir l’heure juste au sujet du modèle qu’on considère.

5- La taille de l’écran tactile ou non tactile

Un autre élément universel à considérer lors de l’achat d’un ordinateur portable; la taille de l’écran.

Encore là, tout dépend de vos besoins et de vos préférences. Un plus grand écran signifie une plus grande surface de travail ou de divertissement, mais ça signifie aussi que c’est un peu plus encombrant.

Le second élément à savoir est si l’on veut un écran tactile ou non. C’est généralement un peu plus dispendieux, mais ça l’offre un peu plus de polyvalence.

Néanmoins, si on veut se servir de son Chromebook pour surfer sur le web, prendre des notes et regarder nos courriels, ça n’ajoute pas grand-chose…

C’est davantage si on utilise des applications de création ou si l’on joue à des jeux nécessitant un écran tactile qu’on doit considérer cette option.

6- Le poids de l’appareil

C’est un autre aspect à prendre en considération; le poids de l’ordinateur.

Heureusement, les Chromebook ont tendance à être assez légers. Cependant, il reste que si on bouge souvent et qu’on transporte plein d’autres choses en même temps, tels que des livres pour un étudiant, on préférera peut-être avoir un Chromebook plus léger.

Encore là, il suffit de regarder la fiche technique pour connaître le poids de l’appareil

7- La finition et durabilité

Une des raisons pour lesquels les Chromebook sont aussi peu dispendieux c’est au niveau des matériaux utilisés pour le châssis de l’appareil.

Certains sont en plastique, d’autres en aluminium. C’est la même chose pour les pentures des modèles qui se referme sur 360 degrés, certains sont moins robustes que d’autres.

C’est en tâtant l’appareil qu’on est capable de se faire une bonne idée de la robustesse de l’appareil.

Dans certains cas, on retrouve une certification MIL-STD-810G qui signifie que l’appareil est conforme aux normes militaires. Bref, l’appareil a survécu à un ensemble de tests rigoureux et est donc gage d’être plus robuste.

8- La date d’expiration des mises à jour automatique (EMA)

Comme n’importe quel appareil électronique, on a des mises à jour à faire sur un Chromebook.

Les mises à jour de Chrome OS permettent d’une part d’avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, mais surtout permettent de colmater des brèches de sécurité.

Seulement, tous les Chromebook n’offrent pas nécessairement la même durée de support. Certains vont recevoir 3 ans de mises à jour après leur lancement. D’autres modèles c’est 7 à 8 ans.

Chaque modèle a une date d’expiration de la mise à jour automatique (EMA).

Google a une page web pour expliquer comment trouver la date d’EMA de son Chromebook ainsi que pour savoir jusqu’à quand un modèle de Chromebook va recevoir les mises à jour.

Si le modèle qu’on considérait cesse de recevoir ses mises à jour dans un avenir rapproché, ce n’est alors peut-être pas un très bon choix d’achat étant donné qu’on sera vulnérable rapidement aux failles informatiques.

Consulter la page de support EMA de Google

9- Antivirus, suite de protection et VPN

Parlons-en justement de la sécurité sur les Chromebook. Google se targue que ces appareils sont à l’abri des virus et des attaques informatiques, ce qui n’est pas tout à fait vrai.

Oui, Google met en place plusieurs mesures de sécurité pour prévenir les risques, mais nous ne sommes pas totalement à l’abri des dangers.

Il est malgré tout possible d’installer une extension malicieuse sur Chrome, d’installer des applications frauduleuses à partir de la boutique de Google ou de tomber sur des sites avec des liens d’hameçonnages.

C’est pourquoi il demeure judicieux de protéger son Chromebook avec une suite de protection pour identifier et bloquer ce type de menaces.

Étant donné également qu’un Chromebook nécessite d’être connecté à internet, l’ajout d’un VPN peut également être judicieux pour protéger via chiffrement ce qui transite entre notre appareil et le réseau internet. Surtout lorsqu’on se connecte sur des réseaux publics.

10- Le prix

Pour plusieurs, c’est le seul argument qu’ils considèrent. Certes, on doit y aller avec un appareil qu’on peut s’offrir, mais il faut aussi faire attention.

C’est particulièrement le cas au niveau des Chromebook dispendieux. On retrouve certains modèles au-dessus des 1000$ parfois.

Compte tenu de l’utilisation plus limitée qu’offre un Chromebook comparativement à un PC ou un Mac, est-ce vraiment justifier de payer une telle somme?

Poser la question c’est y répondre.

Autrement, les Chromebook vont généralement se vendre entre 150$ et 500$. Il faut néanmoins être à l’affût des rabais, alors qu’on en trouve souvent sur plusieurs modèles. Chaque semaine, nous partageons 2 à 3 rabais sur des Chromebook dans notre chronique des rabais de la semaine.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.