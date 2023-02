Est-ce nécessaire d’avoir un antivirus sur un ordinateur Chromebook?

Google mentionne que ses ordinateurs Chromebook sont à l’abri des virus et des menaces informatiques. Bien que les Chromebook disposent de mesures de sécurité, il reste qu’on n’est pas à l’abri des extensions et applications malveillantes ainsi que de l’hameçonnage. Il est donc judicieux de se munir d’un antivirus ou d’une suite de protection ainsi que d’un VPN.

Les Chromebook sont des ordinateurs portables vraiment populaires chez bien des gens à cause de ses prix de vente plus bas que des PC ou Mac.

Seulement, plusieurs se demandent si on peut installer un virus ou un logiciel malveillant sur un Chromebook. Bref, la question qui revient souvent: est-ce qu’on a besoin d’un antivirus sur un Chromebook?

La réponse rapide? C’est toujours plus judicieux de protéger son Chromebook d’un antivirus ou d’une suite de protection ainsi que d’un VPN. On vous explique pourquoi.

Les 5 mesures de sécurité offerte sur un Chromebook

Avant de s’aventurer dans le pourquoi il est plus judicieux de se munir d’un antivirus sur son Chromebook, commençons par regarder ce qu’offre Google pour protéger notre appareil.

Comme n’importe quel système, que ce soit Windows ou MacOS, Google offre des mises à jour de sécurité pour le système Chrome OS. Il est donc primordial de faire ses mises à jour et d’activer les mises à jour automatiques afin d’éviter les dangers.

Ensuite, les Chromebook utilisent un système de bac à sable lorsqu’on navigue sur le web.

Sur un Chromebook, chaque page web et chaque application s’exécute dans un environnement restreint appelé « bac à sable ». Si le Chromebook est dirigé vers une page infectée, celle-ci ne peut pas infecter d’autres onglets, ni d’autres applications sur l’ordinateur, ni rien qui soit stocké dedans. La menace est donc contenue.

Ceci s’avère une belle protection, mais elle n’est pas parfaite comme on le verra plus loin.

Par ailleurs, Google sous-entend lui-même qu’on peut installer un logiciel malveillant lorsqu’il explique une autre de ses mesures de sécurité, soit le: Démarrage validé.

Même si un programme malveillant parvient à s’échapper du bac à sable, le Chromebook est toujours protégé. Chaque fois que le Chromebook démarre, il effectue une autovérification appelée « Démarrage validé ». Si une altération ou une corruption du système est détectée, le Chromebook va généralement se réparer tout seul et restaurer le système d’exploitation dans un état comme neuf.

Google offre également le chiffrement des fichiers enregistrés sur l’ordinateur tel que nos téléchargements, les témoins de navigation (cookies) et la cache de notre navigateur.

Ceci assure une protection de nos comptes sur le web dans une éventualité où quelqu’un prendrait le contrôle de notre Chromebook.

Enfin, l’option nucléaire en cas d’infection est de restaurer complètement son Chromebook ce qui a pour effet d’effacer tout le contenu de l’ordinateur et de le réinitialiser.

Heureusement cette démarche a moins de conséquences que sur un PC ou un Mac par exemple dans la mesure où nos sauvegardes sont sur le nuage et non sur le disque dur de l’appareil.

Les 3 principales menaces sur Chromebook

Malgré les mesures de sécurité offertes par Google, celles-ci ne couvrent pas l’ensemble des menaces possibles sur un Chromebook.

Bien que statistiquement il en existe moins que sur Windows ou sur Mac, à cause du plus faible volume d’utilisateurs, il reste qu’il y en a quand même.

D’abord au niveau des extensions que l’on peut ajouter au navigateur Chrome. Le catalogue du Chrome Web Store de Google est loin d’être parfait et certaines extensions malveillantes parviennent à se frayer un chemin dans les mailles du filet de sécurité de Google.

Certaines extensions peuvent nous inonder de publicités ou vont carrément chercher à intercepter certaines de nos données.

C’est la même chose pour les applications que l’on installe à partir du Play Store. Tout comme sur un téléphone ou une tablette Android, on trouve un grand nombre d’applications malveillantes. Comme quoi le scan de sécurité de Google est loin d’être parfait…

Bien que Google va chercher à les effacer (s’il les identifie comme étant malveillantes) via le Démarrage validé, les dommages peuvent être faits avant cela, puisque cette fonction du Chromebook implique qu’on doit fermer l’ordinateur. Or, si on installe une application malveillante, elle a le temps d’agir avant que l’on ferme notre Chromebook.

Enfin, on est toujours sous la menace de tomber sur un site frauduleux ainsi que sur un courriel ou un message contenant un lien malveillant et d’être victime d’hameçonnage.

C’est pourquoi il existe des antivirus et solutions de protection pour protéger les Chromebook afin d’identifier et bloquer ces types de menaces. Voici notamment 3 choix à considérer.

Protéger vos connexions internet avec un VPN

L’une des particularités des ordinateurs Chromebook est qu’ils nécessitent une connexion internet pour y effectuer nos sauvegardes en nuage. Bref, on doit se connecter fréquemment à internet.

Si nous sommes quelqu’un qui se connecte souvent sur un réseau Wi-Fi public, il est alors plus que judicieux de se munir d’un VPN afin de chiffrer les informations qui transitent entre notre appareil et le réseau.

De cette façon, personne de connecté sur le même réseau ne pourra intercepter nos informations.

