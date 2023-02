Filmez des vidéos sans caméraman grâce à ce support qui vous suit!

Le Pivo Max est un support à pivot pouvant supporter un téléphone intelligent, une tablette ou une caméra. Pour les vlogeurs ou ceux et celles qui doivent se filmer eux-même, que ce soit pour leur chaîne YouTube, pour faire des tutoriels, des vidéos de danse Tik Tok ou autres, c’est un outil intéressant à avoir.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Lorsqu’on tourne des vidéos par soi-même, on va se le dire, c’est très souvent statique.

Faute d’avoir un caméraman, on doit se contenter d’un seul plan de face. Forcément on peut avoir d’autres caméras pour avoir d’autres plans, mais ça commence à être du stock et c’est plus complexe pour le montage vidéo.

Bien qu’on voit de plus en plus de téléphones intelligents ou de tablettes qui offrent des fonctions de suivis, tel que le Center Stage sur les appareils Apple, ceux-ci utilisent généralement la caméra frontale plutôt que les bonnes caméras à l’arrière de l’appareil.

Bref, si on veut la meilleure qualité d’image, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux.

C’est pour ces raisons que le Pivo Max peut devenir intéressant pour tous vlogueurs ou toutes personnes désireuses de se filmer seuls et en mouvement!

Filmez sur 360 degrés

Le Pivo Max est un petit support motorisé qu’on installer sur n’importe quel trépied et où on peut y mettre notre téléphone intelligent, tablette ou tout appareil photo pour qu’il soit bien stable.

Qu’est-ce que ce gadget a de particulier? Il permet aux personnes qui n’ont pas de caméraman de se filmer seul, tout en bougeant la caméra.

Avec une autonomie de la batterie allant jusqu’à 10 à 12 heures, sa rotation fluide permet de faire une rotation jusqu’à 360°. Dans le fond, il suit le mouvement de la personne filmée.

Le Pivo Max nous permet de remplacer un caméraman, puisqu’il peut nous suivre sur 360 degrés.

Il y a également différentes fonctions. Par exemple, si plusieurs personnes sont filmées en même temps, on peut demander au support de suivre une seule personne dans ses mouvements.

De plus, il possède 6 vitesses de suivi différentes selon l’usage qu’on en fait. Par exemple, si c’est pour se filmer en train de s’entraîner, il se peut que l’on bouge plus vite que si l’on fait une recette de cuisine.

Normalement, ce genre de produit est assez dispendieux, mais Pivo Max a des offres en bas de 100$, ce qui est accessible et permet à des gens qui sont seuls de se filmer tout en ayant une bonne qualité d’image.

C’est simple d’utilisation, pratique et accessible, bref un bel outil pour les créateurs de vidéos!

Au moment d’écrire ces lignes, le Pivo Max n’a pas encore de date de sortie officielle, mais on peut s’inscrire sur la liste d’attente pour avoir les dernières informations sur le moment où il sera disponible.

Pivo Max En savoir plus

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.