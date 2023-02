Razer Blade 18: l’ordinateur portable de jeu grand écran à haute performance

Spécialisée dans les produits et ordinateurs de jeux vidéo, Razer propose son plus gros ordinateur portable de gaming avec le Razer Blade 18. En plus d’offrir un écran massif de 18 po avec un taux de rafraîchissement à 240hz, on retrouve une carte graphique à faire baver avec la GeForce RTX 4090 et un processeur i9 13e génération d’Intel. De quoi supporter les plus gros jeux AAA sans-souci.

On retrouve généralement deux types de joueurs, les amateurs de jeux sur console et ceux sur ordinateur. Les fameux ‘’PC master race’’.

Seulement encore faut-il avoir un ordinateur en mesure de supporter un tel titre, alors que les jeux deviennent de plus en plus lourds et requièrent des composants haut de gamme pour pouvoir les jouer à leur plein potentiel.

Pour les ‘’gamers’’ qui préfèrent avoir un ordinateur portable de jeu afin de le trimballer n’importe où avec eux, Razer propose littéralement une bombe avec son Razer Blade 18.

Un écran 18po, 1440p, 240Hz

Les ordinateurs portables de jeux Razer Blade font partie du portrait vidéo ludique depuis longtemps, alors qu’ils offrent d’excellent rendement et proposent une finition vraiment supérieure.

Razer proposait jusqu’ici des modèles de 15, 16 et 17 po, mais voilà maintenant qu’ils offrent un modèle de 18 pouces QHD+ 1440p!

L’ordinateur portable de jeu Razer Blade 18 embarque une carte graphique RTX 4090 de Nvidia pour des performances maximales.

De quoi avoir encore une plus grosse surface de jeux pour voir nos ennemis dans un jeu de tir ou d’aventure. Ça peut également s’avérer pratique si on fait également de la création de contenu tel que du montage vidéo.

Non seulement l’écran est massif avec un ratio 16:10, mais il offre également un taux de rafraîchissement de l’image à 240Hz. Si vous voulez de la fluidité, vous allez en avoir!

Rares sont les portables de jeux offrant un aussi haut taux de rafraîchissement.

L’écran 18po du Razer Blade 18 est également très pratique pour la création de contenu afin d’avoir une plus grande surface de travail.

Une bombe de performance

Sous le capot aussi on a de quoi être impressionné par cet ordinateur portable de jeu Razer Blade 18.

Côté processeur, on retrouve un i9 13e génération d’Intel 24 cœurs pouvant aller jusqu’à 5,6GHz.

Puis, pour la carte graphique, on a ni plus ni moins qu’une Nvidia RTX 4090. Bref, on n’a aucun souci pour rouler nos jeux AAA dans le tapis avec ça pour avoir le meilleur FPS ou bien pour activer le Ray-Tracing.

Le Razer Blade 18 nous permet d’activer le Ray-Tracing pour reproduire les phénomènes physiques tels que les reflets dans l’eau.

Cette carte graphique va également s’avérer utile pour la création de contenu, notamment pour le montage vidéo.

Niveau mémoire vive on peut avoir 16GB, 32GBb ou 64GB de RAM, puis pour les options de stockage SSD c’est 1To ou 2 To.

Un prix pour les joueurs sérieux

Bref, on a l’a un des ordinateurs portables de jeux les sophistiqués et haut de gamme sur le marché avec ce Razer Blade 18 et forcément ça vient à un prix… Un prix très salé.

Pour le modèle avec 32GB de Ram et 1To de stockage Razer en demande pas moins de 5200$.

Ouch…

Si on veut celui avec 2To de stockage, on devra cette fois débourser 6100$.

On comprend vite que ça s’adresse vraiment aux joueurs qui cherchent à avoir le meilleur ordinateur portable de jeu possible, car on peut se monter une tour de jeu pour bien moins que ça.

N’empêche que la qualité est là comme sur tous les Razer Blade, c’est juste qu’il faut délier les cordons de la bourse.

