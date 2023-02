Jouez à des jeux de société seul ou en équipe sur ce plateau intelligent

Amateurs et amatrices de jeux de société et de jeux vidéo, ce plateau de jeux numérique et intelligent vous permet de jouer à ce que vous voulez, et ce, seul ou en équipe, ensemble ou à distance.

Les jeux de société connaissent un regain de popularité depuis quelques années alors qu’on voit même des bars de jeux de société à la Randolph se multiplier un peu partout.

Seulement certains de ces jeux peuvent être assez dispendieux et un moment donné ils commencent à prendre pas mal de place dans la maison si on en a plusieurs.

À l’ère du numérique, il fallait bien s’attendre à voir une solution apparaître pour tenter de répondre à ces deux situations et ainsi est né le Boardgame.

Des dizaines de jeux de société sous les doigts

Le Boardgame est en plateau de jeu, plus précisément un écran tactile sur lequel on peut jouer à différents jeux de société ou jeux vidéo.

Les possibilités sont nombreuses, on peut jouer à des jeux tels que les échecs, le poker, Risk, des jeux de cartes et bien plus!

Le Boardgame est une tablette agissant comme un plateau de jeu intelligent pour y jouer à des dizaines de jeux de société.

Le nombre de joueurs varie également, puisqu’on peut autant jouer seul, un contre un ou en groupe. Au début de chaque jeu, on sélectionne le nombre de joueurs et les commandes sont réparties automatiquement autour de la tablette.

D’entrée de jeu, le Boardgame offre une sélection d’une trentaine de jeux pour tous les goûts, selon ce qui nous tente sur le moment. On peut ensuite s’en procurer d’autres à travers le magasin du Boardgame.

À l’achat du Boardgame on obtient accès à une trentaine de jeux de société.

Le Boardgame roule sur Android et il est donc possible d’y jouer dans la langue de notre choix dont le français.

Une fonction intéressante est que si l’on connaît quelqu’un qui possède également cette tablette, on peut jouer à distance avec lui. Par exemple, si on joue aux échecs à distance, c’est vraiment comme si on était l’un en face de l’autre, on avance une pièce chacun notre tour.

Un plateau de jeu économique?

Mais bon, le Boardgame demeure un produit dispendieux, alors qu’on doit débourser près de 1000$.

C’est sans compter que les 30 jeux de départ sont en fait inclus dans un forfait mensuel à 15$ par mois. On obtient néanmoins un accès gratuit lors de la première année.

Cependant, comme on le mentionnait d’entrée de jeu, il reste que les jeux de société se vendent généralement une cinquantaine de dollars et certains dépassent même les 100$ parfois.

Si on fait le calcul, avoir 30 jeux dès le départ sur le Boardgame ça revient à une trentaine de dollars chacun et les autres jeux qu’on peut se procurer sont moins dispendieux que les jeux de société conventionnels.

Ça demeure néanmoins un produit pour les grands amateurs de jeux de société qui veulent économiser de l’espace et avoir des fonctions technos leur permettant de jouer à distance avec des amis.

