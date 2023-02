Filmez vos plus folles aventures avec cette caméra d’action 4K 120 FPS

Si GoPro a popularisé les caméras d’action, il reste que d’autres joueurs comme DJI cherchent à séduire les amateurs de sensations fortes. L’entreprise chinoise propose sa propre caméra d’action, la DJI Action 2, qui nous permet de filmer nos aventures en 4K 120 FPS! Avec ses multiples accessoires, on peut la transporter partout avec nous et même en faire sa webcam pour notre ordinateur.

Bien que nos téléphones intelligents nous permettent de rapidement prendre en photo ou en vidéo nos différentes péripéties, il reste qu’il y a une certaine limite à leur utilisation.

Lorsqu’on pratique une activité plus intense comme faire du ski, de la motomarine, de la trioléine, on n’a évidemment pas envie de sortir son téléphone pour filmer le tout.

C’est là que les caméras d’action rentrent en jeu, alors qu’on peut les poser sur nous et pratiquer nos différentes activités tout en filmant le tout sans tracas.

GoPro c’est évidemment un fait un nom dans le domaine, mais on retrouve également des alternatives comme la DJI Action 2 que l’on a pu tester.

Une caméra facile à utiliser

La DJI Action 2 se démarque d’abord par sa facilité d’utilisation. La caméra est segmentée en deux modules qui s’attachent via un système d’aimants.

Sur chacun des modules, on retrouve un écran tactile qui nous permet de naviguer à travers les différents modes et options de la caméra.

Ce qui est intéressant de ce système modulaire c’est qu’on peut voir ce qu’on film peu importe si on pointe l’objectif devenant nous ou vers. Le deuxième module, qui agit aussi comme batterie externe, a son écran du même côté de la lentille ce qui nous permet de toujours voir ce qu’on filme.

Grâce à l’écran de la caméra ou du module de recharge de la DJI Action 2, on peut facilement voir ce que l’on filme.

Bien que l’écran soit petit, on parvient aisément à naviguer à travers l’interface que l’on peut configurer en français par ailleurs.

On peut également regarder sur le champ les vidéos que l’on a captés et les supprimer si jamais on n’aime pas ce qu’on a filmé.

La caméra en soi est très légère grâce à sa finition en aluminium. Le seul hic, c’est que ça a tendance à surchauffer et pour limiter le tout on doit se procurer l’étui de protection qui va réduire la surchauffe et augmenter l’autonomie de batterie.

La caméra DJI Action 2 vient avec certains accessoires dont le collier aimanté, un support à rotule et un v-mount.

Autrement, le second module se couple moins bien aux accessoires aimantés de la DJI Action 2, puisque lorsque combiné à la caméra ça devient trop lourd.

Pour le support à trépied, ça va, mais le collier aimanté ou le bandeau pour la tête ne peuvent pas vraiment être utilisés lorsqu’on a les deux modules ensemble.

C’est dommage, car c’est sur ce second module qu’on peut y insérer une carte microSD jusqu’à 256 Go.

La caméra a néanmoins près de 22Go d’espace disponible qui nous permet grosso modo d’enregistrer environ 25 minutes en 4K. Une fois rattaché au second module, on peut directement transférer le tout sur notre carte microSD sans passer par un ordinateur.

Plusieurs options pour capturer nos images

En ce qui concerne la caméra en soi, ça demeure une caméra d’action polyvalente alors qu’on peut s’en servir comme caméra photo, caméra vidéo ainsi que comme webcam!

En effet, une fois branché à notre ordinateur, on peut s’en servir comme webcam pour nos appels vidéos.

Mais bon, c’est juste un petit plus, on n’achète pas la DJI Action 2 pour seule et unique raison dans faire sa webcam!

Lorsqu’on veut capturer nos différentes aventures on peut la mettre ne mode QuickClip, Ralenti, Timelapse ou en caméra vidéo.

On peut aisément activer les différentes fonctionnalités de la caméra DJI Action 2 via l’écran tactile.

On peut alors tourner en 1080p de 24 à 240 FPS (image par seconde), en 2,7K en format 16:9 ou 4:3 de 24 à 120 FPS ou en 4K format 16:9 ou 4:3 de 24 à 120FPS.

Ce dernier chiffre est particulièrement intéressant. 4K 120 FPS, c’est quelque chose!

C’est sans compter que l’objectif ultra grand-angle permet de capter nos images sur 155 degrés.

Côté sonore, la caméra fait somme tout un bon travail quand on regarde sa taille. Mais c’est si on attache le second module qu’on a un meilleur son puisqu’on a alors un total de 4 microphones contre un seul sur le module de caméra.

On peut par ailleurs contrôler à distance la caméra via l’application mobile DJI Mimo et activer ses différentes fonctionnalités.

Une stabilisation mouvementée

La DJI Action 2 n’est cependant pas exempte de défaut, notamment au niveau de sa stabilisation.

On retrouve essentiellement trois modes de stabilisations, soit: Steady, Rocksteady et Horizonsteady.

C’est ce dernier mode qui nous a semblé le plus stable, bien que le simple fait de courir met à l’épreuve la stabilisation de la caméra et donne souvent des vidéos mouvementés.

La stabilisation de la caméra d’action DJI Action 2 n’est malheureusement pas parfaite et ça donne des vidéos mouvementées.

Pour ce qui est des vidéos tournées dans environnements plus sombres, il y a beaucoup de grains dans les images moindrement que la luminosité est basse.

La robustesse de la caméra demeure également quelque peu questionnable.

Certes, on n’a pas tenté de l’échapper d’un 5e étage, mais disons que ce n’est pas l’étui de protection qui risque de protéger grand-chose. Au mieux, l’étui permet juste de contenir la surchauffe de la caméra.

Du côté de l’autonomie de batterie, le format de la caméra apporte des limtes à celle-ci. On parle d’environ 45 minutes d’autonomie pour la caméra et 1h20 avec le module de recharge.

Enfin, pour ceux qui voudraient faire des vidéos sous l’eau, on ne peut pas amener le second module avec nous à moins de se procurer le caisson fait exprès pour les aventures sous-marines. Autrement, la caméra peut aller techniquement jusqu’à 10 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

DJI Action 2: un bon achat?

La caméra d’action DJI Action 2 demeure une caméra d’action dispendieuse comme peuvent l’être certains modèles de GoPro.

Deux options s’offrent à nous. La première consiste en la caméra DJI Action 2 avec un module de recharge sans écran qui est vendu dans les eaux de 400$. La deuxième, c’est la caméra DJI Action 2 avec l’écran dans le module de recharge qui lui est vendu un peu plus de 550$.

Si on veut des modules de recharge supplémentaire, on doit débourber près de 80$ chacun. Enfin, l’étui de protection est quant à lui vendu environ 25$.

Bref, ça demeure cher et ça va donc s’adresser à ceux qui veulent vraiment avoir une solution compacte et pratique pour filmer ses différentes péripéties en super haute définition!

