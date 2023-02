Cette imprimante de Kodak imprime facilement les photos dans votre téléphone

Kodak propose avec son Instant Dock Printer une imprimante photo pour imprimer rapidement et facilement toutes les photos qui se trouvent sur notre téléphone intelligent ou notre tablette Android et Apple, et ce, directement à la maison.

Avant, on avait tous un appareil photo avec lequel on capturait nos plus beaux moments en voyage, en famille ou lors d’une fête pour garder ces souvenirs bien précieusement.

Maintenant, la technologie ayant évolué, on traîne tous avec nous notre téléphone intelligent et c’est avec ça qu’on prend photos et vidéos.

On est donc beaucoup moins porté à imprimer nos photos, parce qu’on les a tous à portée de main, tout le temps.

Par contre, les photos papier ont encore une magie. On ne regarde pas les photos sur notre téléphone comme on regarde un album de photos papier! C’est sans compter qu’on souhaite peut-être encadrer certains des clichés que l’on a pris.

C’est là où une imprimante a encore sa raison d’être et plus particulièrement une imprimante spécialement conçue pour les photos prises sur notre téléphone ou tablette.

Imprimez vos photos à la maison

Kodak propose l’Instant Dock Printer, une mini imprimante avec laquelle on peut imprimer toutes nos photos à partir de chez nous.

Comment ça fonctionne? Directement sur l’imprimante, il y a une prise USB-C où l’on peut y brancher notre appareil, que ce soit notre téléphone intelligent ou notre tablette.

Il suffit de placer notre téléphone sur le dessus de l’imprimante Kodak pour imprimer nos photos.

L’Instant Dock Printer de Kodak est compatible avec tous les appareils Android munis d’un port de type USB-C. Pour ce qui est des appareils Apple, on a également un adaptateur pour port Lightning.

Ensuite, on a qu’à ouvrir l’application Photos de notre appareil et on imprime les photos de notre choix!

On peut également télécharger l’application de Kodak pour apporter des modifications à nos photos si on le désire et imprimer sans fil via Bluetooth.

Il est aussi possible d’imprimer nos photos sur l’Instant Dock Printer via Bluetooth avec l’application de Kodak.

L’Instant Dock Printer coûte un peu plus de 200$ et on doit changer la cartouche d’encre, tout comme une imprimante standard. Comme c’est en couleurs et que ça nécessite relativement beaucoup d’encre, ça revient à environ 30 sous la photo.

Bref, grâce à cette imprimante Kodak, ça devient beaucoup plus simple d’imprimer les photos qui sont sur notre téléphone et on n’a plus besoin de se déplacer à la pharmacie!

