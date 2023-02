Tout pour magasiner et planifier son voyage en ligne et économiser

Retrouvez tous mes trucs pour magasiner et planifier votre prochain voyage en ligne et économiser par la même occasion. Ici sont rassemblés mes conseils pour choisir la meilleure période pour partir, comment faire pour sauver des sous sur le prix des billets d’avion, où les magasiner, où séjourner et plus encore.

S’il y a bien un endroit qui regorge de site web et d’outils de toutes sortes pour organiser et magasiner ses vacances, c’est bien le web.

Cependant, il y en a tellement de tous bords tous côtés qu’on peut difficilement écrire « voyage dans le sud » sur Google et tomber pile sur ce que l’on espérait; il faut plutôt savoir quels sont les bons endroits où regarder.

Voici donc l’ultime dossier des ressources que j’ai accumulées au fil des années pour économiser, découvrir des rabais de dernières minutes, me loger, m’envoler et m’amuser un peu partout autour du monde.

À noter qu’il peut être plus sécuritaire de passer par un agent de voyage. Ça nous permet non seulement de bénéficier de l’expertise et des conseils d’un professionnel, mais aussi, dans certains cas, de sauver du temps, de l’argent et d’être remboursés en cas d’imprévu.

Évidemment, chacun est totalement libre de procéder comme il le veut.

Quand partir en vacances?

Un site tout simple, mais tout à fait génial qui répond à LA première grande question que l’on se pose: à quel moment de l’année devrions-nous visiter tel et tel pays?

CapAustral.com nous propose donc de consulter une liste des pays un à un, ou encore de regarder directement sur un calendrier divisé mensuellement avec tous les endroits au monde où la météo est à son meilleur à ce moment-là.

Se préparer à économiser avant même de magasiner

Avant même de se lancer dans le magasinage de notre prochain voyage, mon truc ultime, c’est de se doter d’une carte de crédit qui en vaut la peine.

Prendre des vacances, ça coûte cher, donc on veut impérativement avoir la carte de crédit qui va nous donner les meilleures remises et récompenses pour économiser le plus d’argent possible.

Consulter notre sélection des 5 meilleures offres de cartes de crédit voyage

Magasiner ses billets d’avion et son forfait

Que ce soit pour un billet d’avion, un forfait tout inclus, un duo avion et hôtel ou la location d’une voiture en vacances, le web nous permet de magasiner et de fouiller afin de trouver le meilleur prix ou la meilleure offre.

C’est fascinant de voir combien les prix varient non seulement d’une entreprise à une autre ou en fonction de la journée ou de la semaine que nous décidons de partir, mais également à cause de la tarification dynamique et de l’« IP tracking ».

En gardant en mémoire notre adresse IP autre, certains sites détectent qu’il ne s’agit pas de notre première recherche sur le sujet et ajustent leurs prix à la hausse.

Il existe toutefois quelques trucs pour contourner l’IP tracking et la tarification dynamique en faisant croire au site qu’il s’agit de notre première visite. Découvrez mon dossier complet sur le sujet.

Tarification dynamique Lire la chronique

Les sites web et applications incontournables

Prêt à magasiner, voire à réserver vos billets?

Allez faire un tour du côté de Trip Advisor qui permet de trouver les meilleures réservations possibles d’hôtel, de billets d’avion et d’activités en plus de nous aider à sauver un peu d’argent en nous proposant les chambres les moins chères.

La plateforme Booking.com est le site à visiter pour la variété de types de logis qu’on y trouve en fonction de nos intérêts. Elle est avantageuse pour comparer les prix à un seul endroit et profiter de rabais réservés aux utilisateurs.

CheapTickets par Expedia nous permet de réserver à prix intéressant des billets d’avion, une chambre d’hôtel, une location d’auto et même des activités. On aime d’ailleurs leur section dédiée aux coupons rabais qui permet de sauver des sous sur à peu près tout.

Le site web français Momondo est également un incontournable pour trouver le vol le moins cher, l’hébergement le plus avantageux, pour louer une voiture sur place et pour réserver toutes vos activités à l’avance pour votre prochaine destination.

Pour se déplacer en autobus ou en train pour visiter plusieurs villes et pays, que ce soit au Canada ou à l’étranger, la recherche de billets de bus ou de train les moins chers se fait inévitablement du côté de BusBud.

Pas envie de voyager tout seul? Allez faire un tour du côté de Contiki, qui répertorie les voyages de groupe organisés. Comme ce sont des forfaits de groupe, on y trouve plusieurs rabais vraiment avantageux.

Quoi faire après avoir réservé ses billets d’avion

Demandez à n’importe qui ayant vécu des mésaventures en voyage et il vous confirmera qu’il aurait donc dû prendre une assurance!

Heureusement, c’est loin d’être un casse-tête compliqué. On se sert de comparateurs en ligne, on remplit un formulaire, on obtient des soumissions de la part des plus grandes compagnies d’assurance de l’industrie, on choisir le moins cher et le plus avantageux, et le tour est joué.

Utiliser le comparateur d’assurance voyage en ligne de ClicAssure

Si vous devez absolument vous rendre en voiture à l’aéroport, passez par Airport Parking Reservations.com pour réserver votre place de stationnement près de l’aéroport de Montréal ou ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Vous allez économiser bien de l’argent et du temps!

Économiser sur des activités une fois sur place

Si vous voyagez dans une grande ville américaine, faites un tour sur le site de CityPass, qui permet d’économiser de l’argent sur les principaux lieux à visiter en les regroupant.

Si vous êtes plutôt dans la Ville Lumière, optez pour Paris City Vision, qui suggère des incontournables, les meilleurs vendeurs, des visites guidées ainsi que de belles promotions, évidemment.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.