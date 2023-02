Contrôlez tous vos appareils Apple sans les doigts grâce à ce bracelet

Et si notre montre intelligente Apple Watch pouvait devenir encore plus intelligente? C’est ce que propose le Mudra Band. Il s’agit d’un bracelet intelligent muni de capteurs nous permettant de contrôler nos appareils Apple sans les doigts! iPhone, iPad, MacBook, Apple TV, tout y passe.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Si les appareils d’Apple se démarquent par leurs écosystèmes simples à comprendre et à utiliser, il reste qu’ils se distinguent aussi et surtout de par leur design.

C’était d’ailleurs une obsession de Steve Jobs que de faire de beaux appareils!

Seulement, plein de circonstances de la vie font qu’on peut salir nos appareils avec nos doigts sales ou mouillés. On fait la vaisselle, on cuisine, on sort à l’extérieure, bref les cas de figure sont nombreux.

Et s’il était possible de contrôler tous nos appareils sans avoir à même les toucher?

Un bracelet intelligent pour l’Apple Watch

La compagnie Mudra a conçu un bracelet intelligent pour Apple Watch qui nous permet de littéralement contrôler nos appareils Apple sans les doigts. Le Mudra Band peut contrôler un iPhone, iPad, MacBook et même un Apple TV.

C’est littéralement le prolongement de nos doigts, sans contact direct avec nos écrans. On peut utiliser nos mains en tant que curseur de souris pour manipuler nos appareils sans les toucher en effectuant de simples mouvements de la main.

Le Mudra Brand permet entre autres de:

Zoomer une photo

Défiler une page web

Effectuer une recherche sur Safari

Contrôler une application ou un divertissement

Jouer à des jeux

Via des mouvements de nos doigts, on peut contrôlez nos appareils Apple avec le bracelet Mudra Band.

Les possibilités sont vraiment nombreuses alors qu’on peut s’imaginer plusieurs utilisations.

On suit une recette de cuisine sur notre iPad, on a les mains sales et on veut défiler la recette de Ricardo. Et bien d’un seul geste avec le Mudra Brand on peut le faire sans toucher l’écran.

Même principe pour contrôler nos divertissements sur notre Apple TV ou même pour notre musique lorsqu’on s’entraine par exemple.

Les caractéristiques du Mudra Band

Comment fonctionne le bracelet Mudra Band? Essentiellement, il contient des capteurs qui évaluent nos mouvements grâce à notre système nerveux.

Le bracelet analyse nos mouvements et grâce à son algorithme il est en mesure de les classer en différentes actions en temps réel. Ce dernier va même jusqu’à s’adapter aux habitudes de chaque utilisateur.

À l’aide de ses capteurs, le Mudra Band est en mesure d’interpréter les signaux émis par notre système nerveux.

Les informations sont ensuite transmises à nos différents appareils d’Apple par l’entremise de notre Appel Watch via l’application Mudra Inspire que l’on télécharge sur notre montre.

Ce bracelet est compatible avec tous les modèles Apple Watch. On peut l’ajuster pour différents types de poignets; c’est-à-dire de 6 1/2 pouce à 8 1/4 pouce.

Côté batterie, le Mudra Band contient sa propre batterie et ne drainera pas celle de notre Apple Watch. On parle d’une autonomie avoisinant les 2 jours et une seule heure suffit pour le recharger.

Pour ce qui est de la résistance à l’eau, il peut résister aux éclaboussures, mais on ne peut pas aller piquer une baignade avec. Il faut donc changer de bracelet lorsqu’on veut aller nager.

Quand est-il de son prix? Ça demeure un accessoire plus couteux qu’un simple bracelet d’Apple Watch alors que le Mudra Band est vendu en ligne pour environ 250$ US.

Ça demeure donc un accessoire pour ceux qui trouvent l’idée intéressante de tout contrôler sans rien toucher et pour ceux qui veulent créer un effet wow dans leur entourage!

Mudra Band En savoir plus

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.