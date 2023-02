Galaxy XCover6 Pro: le téléphone conçu pour les environnements hostiles

Si vous cherchez un téléphone intelligent robuste et fiable conçu pour vos journées passées dehors, le Galaxy XCover6 Pro de Samsung pourrait être celui dont vous avez besoin. Conçu avec une coque qui résiste aux intempéries de l’extérieur, il est plus solide que plusieurs autres modèles sur le marché.

Ce n’est pas un secret pour personne, les téléphones intelligents sont des objets assez fragiles. Même pour monsieur et madame tout le monde, un faux mouvement suffit à ce que notre cellulaire prenne le bord et se brise.

Pour ceux qui travaillent à l’extérieur, qui pratiquent un sport extrême ou qui font beaucoup d’activités en plein air, l’idée d’avoir autre chose qu’un vieux téléphone peut paraître un peu absurde.

Pourtant, avec le Galaxy XCover6 Pro, c’est maintenant quelque chose qui est envisageable.

Muni d’une coque solide et d’un indice de protection IP68, le cellulaire résiste aux chutes, à la poussière et à l’eau.

Coque solide et normes IP68 et MIL-STD 810H

Si l’on compare le Galaxy XCover6 Pro aux autres modèles de chez Samsung, on remarque une différence majeure: son boîtier solide répond aux normes IP68 et MIL-STD 810H. En gros, ça signifie qu’il est spécialement conçu pour résister à des environnements difficiles.

Sa cote de résistance IP68 implique que le téléphone peut supporter un plongeon de 30 minutes dans 1,5 m d’eau douce et qu’il est aussi protégé de la poussière, de la saleté et du sable.

La norme MIL-STD 810H, elle, correspond grosso modo à une forme d’essai conçue par l’armée américaine pour évaluer avec précision les limites d’un appareil.

Pour le Galaxy XCover Pro, ça équivaut à une chute sur une surface d’impact en contreplaqué au-dessus du béton d’une hauteur de 1,2 m.

On ne souhaite pas que ça arrive, mais ça permet tout de même d’avoir l’esprit plus tranquille si on amène notre cellulaire sur le chantier de construction où l’on travaille, par exemple.

Muni d’une touche XCover et de sensibilité tactile accrue, on peut utiliser le Samsung Galaxy XCover6 Pro même avec des gants.

Un écran haute résolution qui fonctionne même avec des gants

Si ce téléphone Galaxy XCover6 Pro porte le nom de XCover, c’est parce qu’il est muni d’un bouton personnalisable du même nom qui nous laisse accéder aux applications dont on a le plus besoin en un simple clic.

À ça est ajoutée une sensibilité tactile accrue de l’écran, chose qui s’avère particulièrement pratique si on a à le manipuler avec des gants de travail ou de protection.

Parlant de l’écran, celui-ci n’a rien à envier à d’autres modèles récents. Ses 6,6po de haute résolution (1080 X 2408) sont parfaits pour regarder des photos, des cartes ou autre, peu importe où l’on se trouve sur le terrain. On a également un taux de rafrachissement de l’image à 120Hz.

Il est muni de double lumière DEL ce qui le rend plus efficace dans les environnements à faible luminosité. D’autres lumières de service se mettent aussi à clignoter pour nous aviser que l’on a reçu un message histoire de ne rien manquer d’important.

Le Samsung xCover6 Pro est muni d’un système double LED pour npouvoir éclairer les environnements les plus sombres.

Des spécifications pour une utilisation de base au quotidien

Comme d’autres appareils dont les principales caractéristiques sont la solidité et la robustesse, le reste des spécifications du téléphone Galaxy XCover6 Pro sont adéquates pour une utilisation de base au quotidien.

D’abord, il possède des caméras doubles de 50 MP et de 8 MP à l’arrière ainsi que 13 MP pour celle à l’avant.

Ce n’est peut-être pas l’équivalent de la qualité du système de caméras des cellulaires haut de gamme de Samsung, mais ça fait carrément l’affaire pour prendre de bonnes photos.

Par ailleurs, via Knox Capture on peut littéralement transformer le Galaxy XCover6 Pro en lecteur de codes barres et enregistrer les informations dans nos applications. Ceci peut s’avérer pratique dans un commerce ou un entrepôt.

Au niveau de la capacité de la mémoire vive, on parle de 6 Go, donc aucun problème pour naviguer sur le web, prendre ses courriels, consulter les réseaux sociaux, etc.

Côté stockage, le XCover Pro une mémoire interne de 128 Go à laquelle on peut rajouter une carte microSD jusqu’à un maximum de 1 To.

Au niveau de la batterie, on parle d’une puissance de 4050 mAh, ce qui permet carrément de couvrir l’utilisation d’une journée normale qui oscille entre navigation web et discussion au téléphone.

Petit plus au niveau de l’autonomie alors qu’on peut se procurer une batterie de rechange pour remplacer celle dans notre téléphone. Pas question donc de manquer de jus dans aucun cas, que ce soit pour le travail ou simplement pour le plaisir.

Enfin, le Galaxy XCover6 Pro est un téléphone compatible avec la technologie cellulaire 5G ainsi que le WiFi 6e pour des vitesses de téléchargement accrues.

Et qu’en est-il du prix? Il est vendu à 769$, ce qui est assez raisonnable si on compare le prix avec plusieurs téléphones sur le marché.

Évidemment, ce n’est pas nécessairement pour tout le monde alors que le public cible est précisément les gens qui travaillent dehors ou dans des environnements plus hostiles.

Galaxy XCover6 Pro Acheter en ligne

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.