Gardez une bonne hygiène buccale en juste 15 sec avec cette brosse à dents

La brosse à dents électrique Y Brush nous permet d’effectuer un nettoyage complet de notre bouche en un temps record: 15 secondes! Comment? Grâce à sa forme de protecteur buccal et ses vibrations soniques. Son design original et sa convivialité attirent l’attention.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Nous avons à notre disposition une multitude de modèles de brosses à dents. Avec nos vies bien remplies et chargées, entretenir notre hygiène buccale peut devenir un fardeau.

La majorité des gens ne se brossent pas bien les dents. On néglige souvent certaines régions de notre dentition.

Pour les parents, inciter les enfants quotidiennement au brossage de dents n’est pas une tâche toujours facile.

Afin de les encourager en s’amusant, la brosse à dents électrique Y Brush peut devenir une option intéressante.

La Y Brush réinvente le brossage de dents

La brosse à dents électrique Y Brush est une conception française. Elle ressemble à un protecteur buccal, d’où son nom.

Cette forme en Y permet de brosser toutes nos dents en même temps contrairement à une brosse à dents conventionnelles.

La brosse à dents Y Brush adopte un design en Y similaire à un protecteur buccale.

Mais comment la Y Brush peut-elle brosser nos dents? Celle-ci utilise 35 000 filaments de nylon inclinés à 45 degrés pour éliminer au maximum la plaque dentaire et protéger notre bouche. C’est via une technologie de vibrations soniques qu’elle va ultimement nettoyer nos dents et nos gencives.

La Y Brush permet de nous brosser la bouche avec 4 modes de vibrations:

15 secondes (doux)

10 secondes (normal)

5 secondes (intensif)

llimité (normal)

La brosse à dents Y-Brush est munie de 35 000 filaments de nylon afin de bien couvrir toutes les dents.

Une brosse à dents que les enfants vont aimer

Le design de la Y Brush convient à tous les types de mâchoire et de dentition.

Les modèles Y Brush sont aussi disponibles pour les enfants de 4 à 12 ans. Il est même possible de commander une version avec des autocollants.

Les enfants seront plus autonomes et intéressés pour entretenir leur hygiène buccale. Ce qui veut dire qu’ils auront moins de surprise désagréable lors des prochaines visites chez le dentiste.

La brosse à dents Y-Brush permet de bien brosser les dents de nos enfants sans que ce soit une corvée.

Puisque la tête est amovible, nous pouvons changer la brosse lorsqu’elle est trop endommagée.

L’option de s’abonner pour recevoir automatiquement des têtes de brosse aux 3 mois est également disponible au prix de 41$. Sinon, une tête de brosse à l’unité coûte 51$.

La brosse à dents électrique Y Brush contient une batterie interne rechargeable qui peut durer jusqu’à 3 mois d’utilisation.

Plusieurs versions de la Y Brush sont disponibles. Une version de base, une autre avec un applicateur pour dentifrice et une version pour enfants avec des autocollants.

Pour les utilisateurs plus exigeants, il y a la version Premium qui inclut une trousse de voyage et un support de rangement. Les prix sont entre 116$ et 216$.

Facilitez la tâche d’entretenir ses dents pour toute la famille, ça donne encore plus envie de sourire!

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.