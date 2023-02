Ce drone veut agir comme gardien de sécurité et surveiller notre maison

Vous cherchez comment maximiser la sécurité de votre maison quand vous n’êtes pas là? Plutôt que d’acheter une multitude de caméras de surveillance, on pourra confier la tâche à ce drone pour surveiller notre propriété.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Nombreux sont les gens de nos jours qui se cherchent des solutions pour surveiller et protéger leur maison en leur absence.

On retrouve de nombreuses caméras de surveillance intérieures et extérieures en plus des sonnettes intelligentes qui agissent aussi justement comme caméra.

Un des leaders justement dans le marché des sonnettes intelligentes, Ring d’Amazon, travaille sur une toute nouvelle solution assez particulière. Il s’agit d’un drone qui va littéralement agir comme gardien de sécurité dans notre maison.

Un drone pour surveiller votre maison pendant votre absence

Le drone Ring Always Home Cam est présentement en phase de prototype, donc ce n’est pas le temps de commencer à sortir sa carte de crédit pour l’acheter!

Contrairement aux drones que l’on voit de plus en plus pour filmer nos différentes péripéties, ce drone est spécialement conçu pour surveiller notre maison.

Grâce à l’application que l’on installe sur notre téléphone intelligent, on peut créer un chemin dans la maison que le drone suivra.

À partir de l’application mobile, il nous sera possible de voir ce que capte le drone Ring Always Home Cam.

On pourra également le combiner avec nos caméras Blink que l’on a déjà dans la maison. Par exemple, si une caméra détecte quelque chose d’anormal dans une pièce, le drone est alerté et se rend dans celle-ci selon le chemin qu’on lui indique.

Si on préfère, on peut aussi le contrôler à distance, sans qu’il ait à suivre le chemin qu’on lui a indiqué. Muni d’une caméra, on peut voir tout ce qui se passe chez nous à partir de notre téléphone.

Possédant un design minimaliste, les hélices sont cachées à l’intérieur, ce qui évite qu’elles se brisent si elles rencontrent un obstacle ou que quelqu’un se fasse mal.

Le drone vient avec une base dans laquelle il se dépose pour se recharger. D’ailleurs, lorsqu’il est sur la base, la caméra est désactivée, donc aucun souci au niveau de l’intimité, il ne vous filme pas!

Encore une fois, ça demeure pour le moment un prototype, mais on voit un peu plus où l’avenir (pas si lointain) nous amène.

