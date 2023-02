Personnalisez vos écouteurs AirPods avec ces petits autocollants

Pour vous différencier des autres, personnalisez vos fameux écouteurs sans fil AirPods et AirPods Pro d’Apple à l’aide de petits autocollants spécialement conçus pour ça. De quoi leur donner une personnalité!

Vous êtes tannés de voir vos AirPods tout blancs comme tout le monde, sans personnalité? C’est maintenant possible de les personnaliser à votre goût, avec de petits autocollants.

Quelle que soit la génération d’AirPods que l’on a, que ce soit la première, la deuxième ou les Pro, des autocollants sont spécialement conçus pour ajouter sur nos écouteurs sans fil. Seul le casque AirPods Max n’a pas d’autocollants qui lui sont dédiés.

Des petits autocollants conçus pour décorer vos AirPods

Il y a une multitude de choix qui peuvent plaire à tous: des plus colorés, des plus neutres, avec des motifs, un dessin ou autres. À nous de choisir quelque chose qui nous représente ou qui nous plaît simplement.

À l’achat, les autocollants viennent dans une boîte avec un moule qui nous permet de les poser adéquatement sur nos écouteurs, comme c’est très petit à manipuler. Il paraît que c’est très collant, donc on ne voudrait pas manquer notre coup!

On retrouve toutes sortes de styles d’autocollants pour toutes les générations d’écouteurs AirPods.

Ils sont supposément faciles à appliquer, mais tant qu’on ne l’a pas essayé on ne peut pas savoir. Ce qui est bien avec ceux de RockMax, c’est que le collant est transparent et le motif coloré. Ça passe inaperçu lorsqu’on le colle, on ne dirait même pas un collant, on dirait simplement que nos AirPods sont faits comme ça.

Ils proposent également des autocollants pour l’étui de recharge, donc on peut jumeler nos écouteurs avec notre étui.

On peut se les procurrer en ligne sur le site de RockMAx (en US) ou sur Amazon. Le prix varie selon le modèle que l’on choisit.

Démarquez-vous du lot et remplacez vos AirPods neutres par des écouteurs colorés qui vous représentent!

