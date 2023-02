Protégez vos gadgets et vos biens personnels avec ce coffre-fort hi-tech

Le Trova Home est un coffre-fort qui offre des technologies pour protéger les gadgets, l’alcool, les drogues, les bijoux, les jouets sexuels, etc. Sa particularité est qu’il n’a aucune clé. On l’ouvre à partir d’une application sur notre téléphone intelligent iPhone ou Android via Bluetooth et Wi-Fi.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

De nos jours, nous avons un nombre incroyable de mots de passe à retenir et une multitude de clés sur notre trousseau.

Pour les gens comme moi qui aime les gadgets, il est important de protéger ses biens de valeurs. Nous avons souvent en tête des voleurs et des personnes mal intentionnés.

Il ne faut pas oublier notre entourage qui n’est pas nécessairement malveillant, mais plutôt curieux. Comme les enfants et les adolescents.

Un coffre-fort est un bon moyen de cacher l’alcool, les jouets intimes, les médicaments et la drogue de la SQDC.

Non seulement le Trova Home offre cette protection, mais en plus il est pas mal techno!

Un coffre-fort techno, simple et sécuritaire

Le coffre-fort Trova Home propose de nombreuses fonctionnalités et options de protection et simplifie notre quotidien.

Deux verrous sécuritaires assurent que le coffre reste bien verrouillé. Nous avons l’option de fixer le coffre à n’importe quelles surfaces à l’aide d’écrous.

Grâce à la technologie biométrique (avec empreintes digitales) et l’application Trova, c’est terminé de posséder une clé pour un ouvrir ce coffre-fort.

Le coffre-fort Trova Homa peut être dévérouillé à partir de notre téléphone intelligent grâce à l’application mobile.

Avec l’application de Trova qui est connectée par une connexion Bluetooth et Wi-Fi, le coffre s’ouvre et/ou se ferme avec plusieurs méthodes:

En ‘’tapant’’ sur le coffre-fort avec un cellulaire à l’aide de la technologie NFC (comme une carte de chambre d’hôtel)

En programmant un minuteur à des heures spécifiques

Avec une option de verrouillage ou déverrouillage à distance

Si le coffre est déplacé, un système de sécurité par géolocalisation s’assure de le barrer

L’avantage du Trova Home c’est que seulement les utilisateurs enregistrés (jusqu’à 5) dans l’application ont la permission de l’ouvrir.

Le coffre-fort Trova Home fonctionne à batterie, alors nous pouvons l’installer à n’importe quel endroit dans la maison; la cuisine, le salon ou la chambre à coucher.

Un point rassurant, la batterie interne est rechargeable via un port USB-C à l’arrière. Étant donné que le Wi-Fi et le Bluetooth sont peu énergivores, la batterie va durer plusieurs mois.

Un capteur permet de surveiller l’autonomie de la batterie via l’application Trova. Lorsque la batterie du Trova Home est à 20%, nous recevons une notification.

Pour les utilisateurs qui le désirent, nous pouvons brancher nos cellulaires, jouets sexuels et plus encore avec 2 ports USB-C placés à l’intérieur du Trova Home.

Le coffre-fort contient même un capteur pour détecter l’humidité afin d’assurer la protection maximale de son contenu.

Protégez vos biens en toute sécurité et discrétion

Lorsque l’on pense à un coffre de sécurité, on imagine souvent une grosse boite massive et encombrante.

Le Trova Home lui est plus petit, discret avec un beau design. Son format compact permet de le dissimuler plus facilement, dans sa garde-robe par exemple. Son alliage léger en aluminium est solide et il garantit une protection accrue.

Pour les fumeurs en herbe, un joint d’étanchéité en caoutchouc camoufle les odeurs.

Empêchez vos enfants ou adolescents de fouiller dans vos affaires avec le coffre-fort Trova Home.

Au moment de publier ce texte, le prix du coffre-fort Trova Home est de 550$ (en US). On ne se mentira pas, son prix est élevé, mais il est justifiable avec toutes ses options et ses possibilités.

Le coffre-fort techno Trova Home nous donne plus de tranquillité d’esprit et de sécurité pour protéger nos biens personnels précieux dans notre domicile.

Coffre-fort Trova En savoir plus

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.