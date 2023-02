Ce virus menace nos comptes Facebook et YouTube

La compagnie de cybersécurité et d’antivirus Bitdefender met en garde les internautes face à un nouveau virus. Son nom? S1deload Stealer. Il s’agit d’un logiciel malveillant qui cherche à voler les accès de nos comptes Facebook et YouTube pour en prendre possession et générer des revenus publicitaires.

C’est ce qu’on apprend dans le rapport publié par Dávid ÁCS qui est un chercheur chez la compagnie d’antivirus Bitdefender.

Le virus intitulé S1deload Stealer serait un logiciel malveillant qui prend de l’expansion un peu partout dans le monde depuis le mois de juillet 2022.

Ce dernier utilise une technique qui le rend difficile à détecter, puisqu’il utilise une technique de chargement latéral où il dépose son code malveillant dans notre navigateur web.

Les dangers du virus S1deload Stealer

Une fois dans notre navigateur web, que ce soit Chrome, Firefox, Safari ou autres, son but est d’intercepter et voler nos identifiants de nos comptes Facebook et YouTube.

Une fois les accès en main, ce dernier cherche à recréer un comportement humain.

Il va essentiellement se mettre à lancer des vidéos ou interagir avec des publications pour augmenter leur poids sur les plateformes et ultimement générer des revenus publicitaires.

Si l’on est propriétaire d’une page d’entreprise sur Facebook, ce denier va chercher à créer de fausses publicités en utilisant notre compte.

Enfin, il peut également utiliser notre ordinateur pour miner de la cryptomonnaie ce qui aura comme potentiel effet de ralentir notre machine.

Comment éviter le virus S1deload Stealer

Pour savoir comment éviter le virus S1deload Stealer, il faut comprendre comment il se propage.

Ce dernier infecte les ordinateurs à partir d’un fichier ZIP dans lequel se trouve un fichier exécutable de la compagnie Western Digital.

Comme cette compagnie est légitime, ça permet à S1deload Stealer de passer quasi inaperçu.

Toujours est-il que ces fichiers ZIP vont avoir pour thème la sexualité. Bref, il tente de leurrer les gens en quête de contenu pornographique avec des noms de fichiers comme: AlbumGirlSexy.zip, HDSexyGirl.zip, SexyGirlAlbum.zip.

Ces fichiers peuvent se trouver sur le web ou directement sur Facebook, car on se rappelle qu’il prend le contrôle des comptes Facebook de ses victimes.

On peut donc les retrouver en commentaire de publication ou ils peuvent carrément nous être envoyés via Messenger.

Forcément, on comprendra qu’on ne doit pas ouvrir ce type de fichier afin d’éviter d’être infecté.

Enfin, étant donné qu’ils ont répertorié la menace, l’antivirus de Bitdefender peut nous aider à la bloquer ou la retirer si on s’est fait avoir.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.