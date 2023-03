Ce support compatible avec MagSafe est idéal pour bien tenir son iPhone

Assurez-vous de bien tenir votre iPhone et réduire les risques de l’échapper grâce à ce support. Le Ohsnap est un support qui ressemble au Popsocket, mais qui a la particularité d’être compatible avec la recharge MagSafe d’Apple.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Certains modèles d’iPhone deviennent vraiment gros! Les iPhone 14 Plus et 14 Pro Max par exemple ont des écrans de 6,7po. Ça peut devenir gros et moins commode à tenir à une main…

S’il existe de nombreux supports et options pour nous aider à les prendre en main, peu d’entre eux prennent en compte la fameuse recharge sans fil MagSafe à l’arrière.

On se retrouve trop souvent à devoir retirer notre accessoire pour pouvoir charger sans fil notre iPhone.

Une petite visite au CES nous a néanmoins permis de découvrir un support compatible avec le fameux MagSafe! Il s’agit du Ohsnap.

Un support d’iPhone polyvalent

Le Ohsnap est un petit dispositif que l’on place exactement sur la zone magnétique de recharge MagSafe de notre iPhone.

Son look et son fonctionnement ressemblent énormément au Popsocket. Sauf que le Popsocket on le colle à l’endos de notre iPhone et ça bloque ainsi la recharge MagSafe.

Le support Ohsnap pour iPhone reprend beaucoup le design du support Popsocket.

Pour ouvrir le Ohsnap, on a qu’à tirer dessus et on peut ensuite placer nos doigts autour pour mieux tenir notre téléphone quand on texte ou qu’on défile sur mon site internet!

On peut également le déposer sur une table pour lire le journal, regarder notre fil d’actualité Facebook, etc.

Lorsqu’on souhaite recharger notre iPhone via MagSafe, pas besoin d’enlever le Ohsnap. On dépose directement notre iPhone sur la charge et le tour est joué!

Une fois refermé, le support Ohsnap ne mesure que quelques millimètres à l’endos de notre iPhone.

On peut même y brancher d’autres accessoires compatibles avec la technologie MagSafe d’Apple.

Au moment d’écrire ces lignes, le Ohsnap est vendu exclusivement en ligne sur le site de la compagnie. On doit débourser environ 30$ US pour s’en procurer un.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.