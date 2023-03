Cette app québécoise de transport en commun nous dit où se trouve notre autobus

Connaissez-vous l’application Transit? C’est un concept montréalais qui, à l’aide d’une collaboration entre sociétés de transport, acteurs de la mobilité partagée et utilisateurs, nous permet de planifier nos déplacements en transport en commun à l’avance ou en direct dans plus de 200 villes à travers le monde, dont plusieurs au Québec.

Si vous êtes un fervent utilisateur de transport en commun qui n’utilisez pas Transit, vous vous êtes sûrement déjà demandé où était votre autobus, quelles étaient vos options de déplacement, à quel endroit descendre, etc.

Depuis plusieurs années déjà, l’application Transit fait tout ça et plus encore. Découvrez les fonctions les plus pratiques à utiliser dans la vie de tous les jours.

Les ressources qu’on a besoin en temps réel

Il y a plusieurs outils qui sont essentiels à un déplacement efficace en transport en commun.

Ce qui est intéressant de Transit, c’est que grâce à leur étroite collaboration avec différents acteurs de la chaîne. Le tout nous est offert en temps réel.

Par exemple, à cause des nombreux travaux dans nos rues, Transit montre l’affichage des détours en temps réel et donc aussi les changements d’emplacement des arrêts de bus.

Bref, parmi les principaux outils proposés, on retrouve:

L’affichage des détours de bus et des arrêts déplacés;

La planification de trajet d’un point A à B qui inclut plusieurs alternatives;

Une interface intuitive qui affiche les lignes à proximité, et les départs à venir en temps réel;

La possibilité d’afficher d’autres options de transport sur l’écran d’accueil, comme Uber, Bixi, Communauto, etc.

Un aperçu de l’interface super intuitive de Transit.

Transit a aussi une option appelée GO qui nous guide dans notre trajet en nous disant exactement quel chemin prendre, à quel endroit descendre, etc. à l’aide du GPS de notre téléphone.

C’est super pratique pour ceux qui n’utilisent pas souvent le transport en commun, mais aussi pour ceux qui doivent se rendre quelque part pour la première fois.

Puis, puisque Transit est disponible dans près de 200 villes dans le monde, ça devient carrément pratique d’avoir une petite voix à l’oreille pour nous guider pendant nos trajets.

Disponible ici, et presque partout ailleurs

Transit est une application dont le quartier général est à Montréal. C’est dans cette ville que tout a commencé, et depuis le temps que leur équipe travaille de pair avec la STM, ça donne un résultat très efficace.

En sachant que Montréal est la ville prise en charge par Transit où le plus d’itinéraires sont déviés, savoir où se trouve son autobus en temps réel est plus que commode au quotidien.

Transit permet même de savoir quand notre arrêt de bus est déplacé.

Par contre, on aurait tort de penser que c’est une app qui n’est qu’au service des Montréalais, au contraire.

Excluant Montréal, Transit fonctionne avec 18 sociétés de transport au Québec dont 8 d’entre elles* qui sont mises à jour en temps réel:

Puis, outre le Canada, Transit est disponible dans plus de 200 villes de 18 pays à travers le monde.

C’est un gros avantage de l’app, elle fonctionne peu importe où on est: à la maison, au Québec, ou en voyage aux États-Unis, en Europe ou ailleurs dans le monde.

On n’a donc pas à télécharger d’autres applications pour planifier nos déplacements lorsque l’on est en voyage, disons à San Francisco ou à Londres.

Un forfait annuel pour que ça continue

Transit existe complètement gratuitement et sans pub depuis 2012, mais évidemment, rien n’est gratuit dans la vie.

C’est la raison pour laquelle ils offrent aussi un abonnement annuel au coût de 25$ qui nous permet de débloquer quelques fonctionnalités supplémentaires.

Appelée Transit Royal, la version premium:

Une apparence de l’app personnalisable avec 250 icônes et couleurs;

Plus de suggestions quand on utilise le planificateur de trajet;

Plus d’icônes de lieux pour identifier tous les recoins de la ville que l’on aime;

Les prochains passages, les itinéraires et le suivi des véhicules d’absolument toutes les lignes à proximité, pas seulement quelques-unes.

Si on peut tout de même utiliser l’app gratuitement, dès qu’on s’en sert souvent, c’est vraiment très facile de la rentabiliser.