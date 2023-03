Augmentez l’efficacité de vos appels vidéo avec cette caméra 360 degrés

Télétravail, travail hybride, autant de nouvelles réalités qui changent nos habitudes quand vient le temps de tenir une réunion. Afin d’augmenter l’efficacité de ces rencontres avec plusieurs personnes, une caméra qui couvre sur 360° s’avère particulièrement pratique.

Depuis la pandémie, on a vraiment fait un 180° par rapport aux rencontres professionnelles. Maintenant, bien qu’on ait recommencé à se voir en personne, on a encore des rencontres vidéo de temps en temps.

En plus, on parle maintenant de rencontres hybrides, ce qui veut dire que certaines personnes sont chez elles, alors que d’autres sont présentes au bureau.

Ça peut devenir compliqué de faire des rencontres lorsqu’on est plusieurs autour d’une table et qu’on veut tout de même inclure les personnes qui ne sont pas présentes physiquement dans la discussion.

Évidemment, c’est plus difficile à suivre lorsqu’on est seul chez nous et que tout le monde au bureau se parle, mais on ne les voit pas tous ou on ne les entend pas super bien.

Une webcam 360° pour voir tout le monde

La compagnie EMEET propose la Meeting Capsule. Une caméra 360° avec 8 micros intégrés et un speaker Hi-Fi qui atténue l’écho.

Comment ça fonctionne? On a qu’à déposer la caméra en plein milieu de la table et de cette façon, grâce à ses 8 micros, elle capte la voix de tous les intervenants qui parlent.

D’ailleurs, les bruits ambiants ne sont pas pris en compte, ce qui offre un son de qualité.

La caméra Meeting Capsule d’Emeet peut se déployer pour couvrir une réunion sur 360°.

Quand on dit que la caméra est 360°, c’est qu’elle couvre vraiment l’ensemble de la table, de tous les sens, donc elle n’a même pas besoin de tourner.

Pour les très longues tables, c’est possible d’ajouter une deuxième caméra et de lier les deux caméras ensemble pour s’assurer de bien voir tout le monde autour de la table.

C’est avec la reconnaissance vocale qu’une personne est filmée. Donc, si quelqu’un parle, c’est lui qui est montré à la caméra.

Ça rend définitivement une rencontre hybride un peu plus dynamique de cette façon, surtout pour les personnes connectées à distance.

La caméra Meeting Capsule d’Emeet affiche automatiquement la personne qui parle dans la réunion.

Compatible avec toutes les applications d’appels vidéo

La webcam Emeet Meeting Capsule est compatible avec toutes les grandes applications d’appels vidéo. On parle ici de:

Zoom

Skype

FaceTime

Cisco Webex

Google Meet

Microsoft Teams

Google Hangouts

Elle est par ailleurs autant compatible avec un ordinateur Mac qu’un PC sous Windows.

Cependant la caméra vient à un coût quand même imposant, alors qu’on doit débourser près de 800$ US.

Mais bon, le temps c’est de l’argent! Aussi bien avoir des rencontres efficaces plutôt que de faire perdre le temps de tout le monde dans la réunion à cause d’équipements inadéquats!

Encore une fois, ça demeure pour le moment un prototype, mais on voit un peu plus où l’avenir (pas si lointain) nous amène.

