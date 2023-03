Ce câble pour porte-clés cache 5 ports de recharge pour tous nos appareils

Ce petit câble de recharge pouvant s’accrocher à un porte-clés comprend 5 embouts de recharge pour tous les types de ports. Il est idéal pour charger notre iPhone, iPad, téléphones ou tablettes Android, nos écouteurs et tous nos autres appareils électroniques.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Depuis l’expansion des téléphones intelligents, c’est devenu une situation problématique mondiale, soit de gérer la batterie de nos appareils! Mais surtout de traîner nos câbles de recharge!

Ça s’empire si on a un 2e téléphone par exemple pour le travail ou qu’on a une tablette, puis des écouteurs et j’en passe…

Tous ces beaux appareils n’ont pas nécessairement le même type de port en plus. Un beau calvaire quand on a à transporter une multitude de câbles avec des embouts différents!

Lors de notre visite au CES, on a découvert une compagnie qui propose une solution pas mal intéressante pour régler cette fâcheuse problématique.

Un câble multiusage facile à transporter partout

La compagnie Rolling Square propose le inChargeX. Il s’agit d’un tout petit câble de recharge à transporter facilement avec nous, partout où l’on va.

Le câble a la grosseur d’un petit porte-clés, c’est pourquoi il est pratique à avoir avec nous en tout temps. On a qu’à retirer le bouchon au bout et on peut brancher notre appareil à charger directement.

Le inChargeX intègre 5 ports, soit:

1 USB-A

2 USB-C

1 micro USB

1 lightning port

On peut donc y brancher tous nos types d’appareils que ce soit un iPhone, iPad, un téléphone, Android, des écouteurs, etc.

Le seul bémol est que les fils sont assez courts, donc ce n’est pas très pratique lorsqu’on veut déposer notre appareil sur une table, ça risque de ne pas se rendre.

C’est pourquoi Rolling Square propose d’autres modèles avec un fil plus long, il y en a même un qui va jusqu’à 10 pieds.

Si vous aviez un doute quant à l’efficacité, la charge est assez puissante, elle peut alimenter jusqu’à 100 watts.

D’ailleurs, ce sont des produits relativement abordables, on parle de 20$ US à 40$ US selon le modèle.

Fini ainsi le calvaire de trimballer une tonne de câbles différents!

