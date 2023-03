Faites capoter vos proches en enregistrant votre voix synthétique via ce site

Avec la technologie ‘’My Own Voice’’, il est maintenant possible de créer sa propre voix synthétique ou celle d’un proche. L’utilisation de la voix enregistrée est compatible avec plusieurs applications. Soit directement sur internet avec Type and Talk ou avec Windows, Apple et Android.

Nous sommes de plus en plus habitués d’entendre des voix synthétiques dans notre quotidien.

Les voix robotiques d’Alexa de Amazon, de Siri de Apple, les systèmes de navigation GPS Google Maps ou du Métro de Montréal rendent notre quotidien plus simple.

Cette technologie est maintenant accessible à monsieur, madame tout le monde. Mais pour faire quoi?

Le risque de perdre la voix en raison d’une maladie ou des extinctions peut devenir stressant. La voix est une énorme partie de notre personnalité. Ne plus avoir la chance de l’utiliser pourrait devenir une complication.

Quelqu’un de notre entourage est sur le point de décéder? Entendre sa voix nous raconter une histoire, même après son départ, n’est plus de la science-fiction.

La création d’une voix synthétique, en toute simplicité

La création de la voix synthétique se fait en toute simplicité avec la technologie ‘’My Own Voice’’. Elle est utilisable pour écrire un texte pour qu’il soit dicté, sans être obligé de parler.

Comment ça fonctionne? Il suffit de visiter le site Acapela-Group pour créer un compte et commencer l’enregistrement de notre voix »My Own Voice ». Cette étape est gratuite.

Les explications sous forme de vidéo sont claires. Nous avons le choix de suivre un didacticiel pour bien comprendre le processus. Un bémol pour le moment, la vidéo en question est seulement en anglais.

Au moment d’écrire ce texte, plus de 22 langues sont disponibles pour la création de voix synthétisée. Dont le français! Et encore plus de langues sont à venir.

Pour capter la voix, il faut un micro et s’assurer de bien le positionner pour enregistrer afin d’avoir le meilleur résultat possible.

Durant toute la séance d’enregistrement, une voix nous guide à travers différentes phrases à répéter. Cette étape prend environ 10 minutes et nous pouvons la compléter à notre rythme.

Une fois terminée, il est possible d’ajouter des mots et des phrases supplémentaires. Pour s’assurer que la voix synthétique soit le plus réaliste possible.

Ensuite, il nous reste à valider pour envoyer notre voix. La génération sera complétée dans le système après deux jours ouvrables. Un courriel sera envoyé pour confirmer lorsqu’elle est prête.

Sauvegarder sa voix synthétique compatible avec plusieurs applications

Avec »My Own Voice », nous pouvons garder notre propre voix dans un coffre de sûreté virtuel. La technologie ‘’My Own Voice’’ est compatible avec une multitude d’applications:

Type and Talk

SAPI sur Windows

Google TTS API (Android)

Une application partenaire iOS (Apple)

Lorsqu’on utilise notre voix synthétique directement sur le site de « My Own Voice » via l’interface Type & Talk (Taper et Parler), c’est gratuit!

Cependant, pour profiter de notre propre voix dans une application externe, il y a des frais.

Deux forfaits sont accessibles selon nos besoins:

Abonnement annuel à 99$ (EUR)

Abonnement à vie à 999$ (EUR)

Dans les deux cas, une période d’essai de trois mois est disponible.

Aux personnes qui trouvent « My Own Voice » intéressante pour sauvegarder sa voix ou celle d’un être cher, n’hésitez pas à le crier sur les toits!

