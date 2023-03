Faites-en voir de tous les couleurs avec cette télévision transparente

Lors de notre dernière visite au CES 2023, nous avons découvert une télévision se méritant le prix du salon Innovation! Il s’agit de la télévision LG OLED Transparant Signage de 55 pouces. Comme son nom l’indique, cette TV est clairement transparente.

Vous êtes le genre de personne qui cherche la technologie la plus récente disponible sur le marché?

Vous cherchez une télévision qui donne un effet WOW pour impressionner la visite à un prochain souper?

Pour les propriétaires de commerces ou de restaurants, la télévision Transparent OLED Signage de 55 pouces est une bonne manière de moderniser la transmission d’informations et de diffuser des pubs dynamiques. Pour attirer et fidéliser encore plus sa clientèle.

Depuis quelques années, cette technologie était disponible surtout pour les commerces haut de gamme. À partir de maintenant, elle est accessible aux consommateurs.

Une télévision OLED transparente

Pourquoi aurait-on besoin de la télévision LG OLED Transparent?

Un point à mentionner, c’est qu’elle n’est pas nécessairement conçue pour regarder du contenu comme une partie de hockey ou le téléjournal.

Cette télévision hi-tech qui est dure à rater avec sa taille de 55 pouces, sert plus à animer une pièce de notre appartement, notre condo ou notre maison.

On pourrait superposer la TV de LG à l’avant d’une télévision conventionnelle pour donner encore plus de vie à notre salon ou notre chambre à coucher.

La television OLED Transparent Signage de LG s’adresse peut-être pour un usage commercial pour le moment.

En résumé, la LG Transparent peut être utilisée comme un fond d’écran lumineux. C’est possible d’y afficher des motifs comme des animaux, des poissons et des oiseaux et plus encore.

Quand nous avons vu cette télévision en action, nous avons tout de suite pensé aux fanatiques d’arts visuels, de peintures, sculptures et graphismes.

Cette télévision LG est une excellente manière d’exposer ces types d’arts et d’attirer l’œil de la visite lors d’un prochain cocktail.

La TV Transparente plus accessible au public

Auparavant, la technologie des télévisions transparentes était plus visible dans les commerces et dans les salles de réunions des entreprises hi-tech.

Pour ceux et celles qui sont titillés par cette télévision transparente de LG, elle est disponible au public… en théorie.

Le seul hic c’est qu’au moment d’écrire ces lignes, la TV OLED Transparent Signage 55 pouces est discontinuée.

Par contre, il est possible de s’inscrire à une liste de priorité afin de l’acheter en remplissant ce formulaire sur le site de LG.

La télévision transparente de LG pourrait passer pour une vitre. Une chose est certaine dès le premier coup d’œil, elle ne nous laissera pas de glace!

