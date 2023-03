Créez des motifs dans l’eau grâce à cette imprimante 3D

Durant notre visite au CES 2023, nous avons vu la prochaine technologie de la famille des imprimantes. La compagnie Suntory propose la LiDR qui est le même principe qu’une imprimante 3D. Sa différence marquante? Elle est capable de dessiner dans les liquides. La LiDR mettra de la vie à un party, une fête, un événement sportif et plus encore!

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Vous êtes propriétaire d’un bar et vous désirez que vos cocktails soient plus »fancy » et fassent fureur sur les réseaux sociaux?

Vous êtes organisateur pour une compagnie d’événementiel: mariages, fêtes, ‘’showers’’ de bébé et plus?

Une chose certaine, l’imprimante 3D LiDR fera bonne impression. Elle sera une bonne manière de divertir et de faire lever le party!

La première imprimante 3D liquide au monde

La compagnie Suntory sait innover avec l’imprimante LiDR. Pourquoi? Parce que c’est la toute première imprimante 3D liquide au monde capable d’imprimer et dessiner dans un liquide.

Comparable à une imprimante 3D, la LiDR est en réalité un bras robotique qui nous fait drôlement penser au bras canadien de la station spatiale internationale. Mais un peu moins cher… en tout cas on l’espère!

Au bout du bras, une seringue injecte de l’encre de différentes couleurs dans l’eau. Ce même bras se déplace avec précision à partir de six axes à des vitesses variables, pour mieux imprimer des motifs ou des mots spécifiques dans les liquides.

L’imprimante 3D LiDR permet d’imprimer n’importe quel motif dans l’eau!

Il est possible de programmer différentes formes ou des mots personnalisés: des anneaux pour un mariage, un Martini pour un événement arrosé ou le nom du futur bébé à un party de ‘’shower’’ et bien plus.

Une fois dans le liquide, l’encre reste stable et ne subit aucune distorsion.

Durant la démonstration au CES 2023, l’eau n’était malheureusement pas comestible. Cependant, la compagnie Suntory planifie de réutiliser les aliments excédentaires ou jetés pour créer différents types d’encres sans danger pour le corps humain et qu’elles ne soient pas nocives pour l’écosystème.

Ce qui veut dire que dans le futur il sera possible de boire le résultat final. Et ne pas simplement l’admirer.

L’imprimante LiDR est à l’étape du prototype

Pour le moment, l’imprimante LiDR est seulement un prototype. Suntory est à la recherche d’investisseurs pour permettre à l’imprimante liquide de sortir sur le marché.

Pour faire avancer le projet plus rapidement, l’équipe Suntory veut même collaborer avec des experts dans les sphères suivantes: équipements d’écriture de boissons industrielles, la technologie des seringues et du recyclage.

À ceux et celles qui ont de l’expérience dans ces domaines ou simplement pour continuer de suivre le projet de l’imprimante LiDR, visitez le site de Suntory.

Son avenir est prometteur puisqu’elle a remporté le prix Innovation au CES 2023 de Las Vegas dans la catégorie: technologie alimentaire.

Nous avons hâte à nos futurs partys de Noël, pour boire un gin tonic marqué du logo du site dedans!

On parie sur nos chemises qu’on verra l’imprimante LiDR à des occasions de tout genre: anniversaires, événements sportifs, fêtes, mariages et bien d’autres.

Imprimante LiDR En savoir plus

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.