Transformez l’air de votre maison en une eau alcaline meilleure pour la santé

Une machine qui extrait l’eau qui se trouve dans l’air pour la transformer en bonne eau à boire. C’est exactement ce que fait le système de Kara Water pour nous offrir une eau de qualité, meilleure pour la santé.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers l’eau alcaline, puisque l’eau non traitée causerait différents inconforts au niveau de la santé.

D’ailleurs, lorsqu’on se met à lire sur ce sujet, on constate que pour plusieurs, ça a vraiment un impact considérable sur leur santé.

La seule chose est que l’eau alcaline que l’on achète en bouteille à l’épicerie est assez dispendieuse. Plusieurs préfèrent donc opter pour un système que l’on place souvent sous le robinet pour transformer l’eau. Encore là, c’est assez cher, alors ça ne convient pas à tous.

Lors de notre passage au CES Las Vegas, on a découvert la machine Kara Water et elle est assez surprenante!

Les biensfaits de l’eau alcaline

Avant d’aborder la machine Kara Water en soi, un petit tour des bienfaits de l’eau alcaline serait pertinent.

En bref, l’eau alcaline est un haut avec un pH neutre et est donc moins acide que l’eau du robinet.

Selon certains spécialistes, l’eau alcaline aurait comme avantage et bienfaits de:

Aider à la digestion

Ralentir le vieillissement

Favoriser la perte de poids

Améliorer la santé de la peau

Renforcer le système immunitaire

Supporter le processus de détoxification

Accélérer la récupération après un entraînement sportif

L’eau alcaline aurait plusieurs bienfaits pour la santé contrairement l’eau du robinet qui est plus acide.

Une machine qui produit jusqu’à 10 litres d’eau alcaline par jour

En fait, c’est comme un déshumidificateur, c’est-à-dire qu’elle prend l’humidité dans l’air et la transforme en eau traitée alcaline. Elle est donc filtrée, en plus d’être transformée.

Les avantages d’une telle machine? Même si l’air n’est pas si pur que ça, l’eau qui en est extraite est meilleure que celle que l’on trouve dans un système d’aqueduc par exemple.

La machine Kara Water a un look épuré et permet de créer près de 10 litres d’eau alcaline par jour.

De plus, avec la Kara Water, l’eau est traitée automatiquement et on peut obtenir environ 10 litres d’eau par jour, et ce, simplement avec l’air qu’il y a dans notre maison.

Tant pour des raisons esthétiques que pratiques, on va se le dire, on veut tous une machine comme celle-là chez nous.

Pour y avoir goûté, c’est de la très bonne eau, on peut la comparer à l’eau en bouteille, sauf qu’on évite de consommer du plastique.

Reste qu’il faut être un grand consommateur d’eau alcaline pour rentabiliser la machine Kara Water, alors que la machine est vendue près de 4000$ après les taxes.

Mais bon, il faut le voir comme un investissement pour notre santé!

