Obtenez le meilleur prix pour la location de votre voiture en voyage avec ce site

Vous planifiez un voyage et voulez louer une voiture? Assurer vous d’obtenir le meilleur prix en consultant le site Holiday Autos. Il permet de voir toutes les offres des grandes compagnies de location d’autos, de louer tous les types de véhicules (berline, SUV, minivan et autres) en plus de permettre l’annulation sans frais de 24 à 48h avant la location.

Louer une voiture en voyage c’est s’acheter la liberté!

La liberté d’aller où bon nous semble quand bon nous semble!

Pas besoin d’attendre un autobus, un train, de se joindre à un groupe dans un autocar ou même de payer pour des taxis.

Plusieurs compagnies de location de voitures se font la guerre évidemment pour nous attirer comme client et le site Holiday Autos nous aide à trouver le meilleur prix selon nos besoins.

Toutes les compagnies de location de voiture sur 1 site

Comme son nom l’indique, Holiday Autos est un site pour louer une voiture dans un contexte de voyage. Mais rassurez-vous, le site est disponible en français! On y retrouve tous les grands fournisseurs de location de voiture en 1 seul endroit, tel que:

Alamo

Avis

Benerent

Budget

Cael

Carwiz

Centauro

Enterprise

Europcar

Global Rent a Car

Green Motion

Hertz

Key N Go

Ok Mobility

Record

Sixt

Surprice

Avoir tous les fournisseurs en 1 seul endroit s’avère particulièrement pratique dans notre magasinage alors qu’on n’a pas à consulter les sites de chacun d’entre eux.

Ça reste un outil de comparaison supplémentaire à consulter en plus des Expedia et autres sites de réservations de ce monde.

Le site internet Holiday Autos nous permet de comparer les prix de toutes les compagnies de location de voitures.

Louez le type de voiture de votre choix

Une fois qu’on entre, notre destination, notre âge (en bas de 30 ans et au-dessus de 70 ans, c’est plus cher), la date de prise en charge et la date de retour, le site Holiday Autos nous affichent toutes les voitures disponibles en location. On peut alors choisir selon le type qui nous convient le mieux entre:

Mini

Économique

Compacte

SUV

break

Berline Standard

Berline Intermédiaire

Minivan 7 ou 9 places

Monospace

Grande Berline

Luxe

Premium

Cabriolet

Comme sur n’importe quels sites de compagnie de location de voiture, on peut alors trier selon:

Prix

Caution

Franchise

Climatisation

Véhicule hybride

Véhicule électrique

Politique de carburant

Transmission manuelle

Lieu de prise en charge

Transmission automatique

Qui plus est, Holiday Autos offre l’annulation flexible pour chaque réservation. Selon les véhicules, on peut annuler sans frais jusqu’à 24h ou 48h avant notre location.

Clairement, un site à consulter lorsqu’on planifie un voyage!

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.