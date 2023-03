Ce siège de toilette motorisé facilite la tâche aux personnes à mobilité réduite

Pour certaines personnes à mobilité réduite, aller aux toilettes peut devenir une tâche compliquée. La compagnie Dignity Lift propose des sièges de toilette motorisés pour faciliter le tout. On retrouve même des modèles avec bidet, séchoir et siège chauffant!

Aller aux toilettes est un besoin primaire. Seulement ça peut malheureusement devenir une corvée pour certains, notamment les personnes à mobilités réduites.

Que ce soit à cause d’un handicap ou bien simplement le temps qui affecte notre corps, aller à la scelle peut devenir compliqué.

Lors de notre visite au CES à Las Vegas, nous avons découvert la compagnie Dignity Lifts. Celle-ci propose un siège de toilette motorisé idéal pour les personnes à mobilité réduite.

Une solution pour vous aider à aller à la toilette seule

Le siège de toilette motorisé de Dignity Lifts nous aide à nous asseoir sur le bol lorsqu’on a un besoin à faire et ensuite à nous relever lorsqu’on a fini.

Également, pour certains, c’est aussi complexe de se tourner pour prendre du papier de toilette ou encore de s’essuyer. Et bien, certains modèles incluent un bidet pour laver la zone et même un séchoir pour sécher le tout à notre place.

Pour ceux qui n’ont pas encore essayé un système de bidet, ça fonctionne surprenamment très bien, il suffit de sécher après qu’on se soit lavé.

Un petit plus: le siège est chauffant! Vous avez bien lu, l’hiver lorsque c’est frisquet, on est bien au chaud même sur le bol, quel luxe!

Le siège de toilette motorisé Dignity Lift permet de facilement s’assoir et se relever.

Combien coûte un système comme celui-ci? Selon le modèle que l’on choisit, on parle d’environ 1500$ US à 2000$ US, allant du modèle de base au de luxe.

Comme son nom le dit, Dignity Lifts, il permet de redonner de la dignité à une personne, même si elle a de la difficulté à aller à la selle. On ne sous-entend par ailleurs pas que ces personnes n’avaient de dignité avant cela.

En plus, elle assure une certaine sécurité et prévient les chutes et les blessures qui pourraient survenir à une personne à mobilité réduite, pour faire ses besoins en toute intimité.

